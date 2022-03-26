龐景峰指疫情下很多動物被棄養　巨宅收養19隻鸚鵡連孔雀都有

疫情下，有主人擔心確診後要入住隔離營，或害怕寵物帶有病毒而選擇棄養，幸好社會上有一班有心人願意拯救棄養動物，其中一位便是龐景峰（Andrew）。昨晚（24日），Andrew以視像形式接受ViuTV《今日疫情》訪問，透露近來很多鸚鵡被棄養，至今已收養19隻鸚鵡。從片段可見，Andrew家中的客廳及飯廳猶如鳥林般，隨處都可以看到雀鳥蹤影，他近日更在花園暫托孔雀，並在節目中解釋當中原因。



Andrew至今已接收19隻被棄養鸚鵡。（IG/ @andrew.pong）

Andrew指由細到大都與動物共處，最近在社交平台得知有很多被棄養動物需要救援，他與媽媽郭秀雲合力接收了狗和鸚鵡。家中至今已接收19隻鸚鵡，直播中不時出現鸚鵡的身影以及叫聲，客廳以至飯廳更化身鳥林一樣。Andrew解釋很多鸚鵡被棄養的原因：「疫情關係，啲人聽到新聞話隻狗可能會有病菌。啲人諗返起沙士、流感，可能覺得會傳染畀鸚鵡，跟住就會棄養。其他就有啲老人家要去隔離營，仔女冇地方、設備去養鸚鵡，就搵人代養。」

Andrew家中隨處都可以看到雀鳥蹤影。（IG/ @andrew.pong）

Andrew家中的客廳及飯廳猶如鳥林般，隨處都可以看到雀鳥蹤影。（影片截圖）

他近日更在家中花園暫托孔雀，並表示當牠是一隻雞就可以。Andrew同樣透過社交群組得知孔雀的消息：「有位元朗住村屋嘅朋友，孔雀走入咗佢花園同車場，就即刻喺鸚鵡群組求救。我媽媽就拎咗返嚟屋企，一齊幫佢沖涼，好多雀蝨。」Andrew提醒暫托孔雀是要經過漁護署批准，因家中有牌才可暫托，稍後將交給部門接管。

點撃睇Andrew家中環境：

+ 13

同場加映

七仙羽去郭秀雲龐景峰家玩到唔捨得走：退休的生活就想這樣過！