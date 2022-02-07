七仙羽去郭秀雲龐景峰家玩到唔捨得走：退休的生活就想這樣過！

七仙羽（七師傅）的ViuTV綜藝節目《七福星》播出以來大受觀眾歡迎，雖然上星期五已經播完最後一集，但依然人氣不減，長期登上節目重溫榜的前幾名。七師傅早前到有份出演《七福星》的龐景峰（Andrew）大宅中，竟然玩到唔捨得走，更表示「退休的生活就想這樣過」！



七仙羽在《七福星》中邀請龐景峰做嘉賓。（Instagram：@andrew.pong）

七師傅今日（6日）在Instagram上載與外國男友一同拜訪龐景峰和其母郭秀雲家時的照片，從照片中見到他的家除了空間感十足兼充滿古色古香的味道之外，有各類的類動物更令七師傅看到嘆為觀止：「我以為我歐洲的家，小動物已經算多，去完郭秀雲及龐景峰的家，wow，種類繁多！有兔、會說話的非洲鸚鵡、 大蜥蜴、貓、狗、十多隻大大小小鸚鵡....​當所有的小動物聚集一起時，彩色大鸚鵡突然凌空飛起，在室內飛翔，好壯觀，我在她家​玩到深夜，愛不釋手！」

七仙羽早前與男友一同去龐景峰家。（Instagram：@master_qi_xian_yu）

七仙羽去完郭秀雲與龐景峰的家嘆為觀止。（Instagram：@master_qi_xian_yu）

她又開post大讚龐景峰懂得唱歌、跳舞、打功夫，亦形容他是自己的好朋友，即使年紀相差多年，依然能夠與他和他的女友及媽媽郭秀雲打成一片：「我邀請他參加了ViuTV《七福星》的拍攝，郭秀雲是他媽媽，錢小豪是他爸爸，全家都是藝人。希望廣告商或導演們能邀請我和龐景峰日後一起合作！」