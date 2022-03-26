佘詩曼分享居家日常曝光複式大屋　吸金力極強擁4個物業身家過億

近年在內地發展順利的佘詩曼（阿佘），早前特別返港陪伴經歷了大病的佘媽媽，近期阿佘一直留在香港，而因疫情關係，她多數時間都留在屋企。日前阿佘在微博Post出兩張居家照，並寫道：「宅家看電視，你呢？」相中所見阿佘趴在梳化上自拍，而她身後的大電視及樓梯亦相當吸睛，可見阿佘屋企是複式設計，樓底極高，客廳空間亦十分闊落！



阿佘屋企是複式設計。（微博@佘詩曼Charmaine）

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阿佘在2016年離開TVB後成立個人工作室，人氣及身價一直高企，劇集、電影及品牌代言不斷，吸金力極強。而阿佘一向都會買樓保值，據知她在香港坐擁4個物業，當中她在2015年以約3500萬購入西貢南山村的相連獨立屋，一棟送給媽媽，一棟是自住，估計現時物業市值已經翻倍。此外，有報導指阿佘曾以約1400萬買入何文田皓畋的高層單位，還曾分別以3000多萬及約800萬購入跑馬地紀雲峰的千呎單位及紅磡昇御門低層單位，據知她現時手持的4個物業升值不少，市值合計近1.5億元。

阿佘曾在內地綜藝節目《看我的生活》中分享獨居生活日常：

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阿佘亦曾在內地綜藝節目《看我的生活》中分享了獨居生活日常，她邀請了圈中好友歐陽震華及郭少芸到家中聚餐，據知阿佘當時租住的是位於尖沙咀K11 ARTUS（寓館）的服務式住宅，大型客廳放置了L型梳化，落地大玻璃可飽覽維港美景。作為圈中小富婆的阿佘在打扮方面亦相當講究，她不時在社交平台曬出名牌手袋及首飾，當中不乏Fendi、Valentino、LV、Chloe等國際品牌。雖然阿佘單身多年，但保養得宜的她不但事業成功，亦非常享受一個人的生活！

阿佘戴着的鑽石手鈪出自Cartier，售價近34萬，而手錶就是Rolex Oyster Perpetual系列綠松石錶面。（微博@佘詩曼Charmaine）