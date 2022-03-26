顧定軒三年冇戲拍做過地盤及廚師　曾擔心玩《造星》會摧毀事業

現年27歲的顧定軒（Zeno）於2014年拍電影入行，2020年參加ViuTV選秀節目《全民造星III》而人氣急升。今年，Zeno推出首支單曲《尼斯》正式加入樂壇，他接受電台節目《星光背後》訪問透露，當初製作《尼斯》時沒想過要派台：「《尼斯》一開始只係好單純為上年年底一個藝術展覽做，並非刻意安排。」他感謝經理人和藍奕邦推波助瀾及鼓勵，歌曲才能正式派台面世，甚至登上叱咤樂壇流行榜。



Zeno推出首支單曲《尼斯》正式加入樂壇。（IG/ @zenokoo）

曾於演藝學院修讀兩年戲劇課程、出生於基層單親家庭的顧定軒，當年年僅19歲便透過陶傑執導的電影《愛．尋．迷》正式踏進電影圈。不過，他的星途卻不是一帆風順，2017年拍完《藍天白雲》後曾經歷三年沒戲拍的空窗期：「我試過做地盤同客戶服務員維生，都試過學廚做咗半年廚師。」他指當時做廚師收入穩定之餘，更多於做演員的平均收入，不過最終還是毅然辭去廚師的工作：「因為太穩定，我驚成世人就留喺度（廚房），我唔想咁同埋我認為我得，我相信自己係做到（演員）」。

兩年前，顧定軒先後因電視劇《那些我愛過的人》及《男排女將》成功入屋。（IG/ @zenokoo）

兩年前，顧定軒先後因電視劇《那些我愛過的人》及《男排女將》成功入屋，正當演員路穩步上揚之際，他卻宣布參與《全民造星III》。被問到最初在一片負面聲音中參賽，有沒有擔心過程會摧毀他的演員事業，他坦言：「最初拍《男排女將》時，肥仔、193同Jeremy問我有冇興趣參加，經理人冇逼我，完全係自己決定，諗住博一鋪，純粹想挑戰自己有冇其他可能性。最初好緊張，都會諗會唔會摧毀自己一生，過程中跳舞被鬧得最甘、想搵窿瓹，但多樣衰嘢俾人見過後就再冇包袱，毫無顧慮努力練習，見步行步應付每集Item。」雖然Zeno二十強止步，但他表示已感到滿意和值得，形容《造星III》為他上了人生寶貴一課 。

他坦言最初參加《全民造星》好緊張，都會擔心會唔會摧毀自己事業。（IG/ @zenokoo）

入行以來，顧定軒只與歌手陳凱詠（Jace）傳緋聞，他說緋聞「得啖笑」重申二人只是好友關係，更指對方不是他喜歡的類型。談及曾於電影《翠絲》演出跨性別角色，又曾於《造星III》中與張進翹（Manson）飾演同志角色，顧定軒坦承曾收到同志粉絲的示愛：「有啲喺IG DM話『我好想同你拍拖』，有啲會話『我好想做你隻貓』。人哋只係欣賞你，唔係真係想同我發展，我會回覆『多謝啦！』」Zeno透露單身了四年多，對上一段感情是台灣女友，最終因分隔異地而分手，他坦言也渴望拍拖，即使上位中也不怕公開戀情。

顧定軒曾與Jace傳緋聞，他說緋聞「得啖笑」重申二人只是好友關係。（IG/ @zenokoo）

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