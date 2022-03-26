東張西望︱按摩院疑扮物理治療過骨　員工爆客人多：最好平日嚟

疫下所以美容、按摩、娛樂場所都需要暫停營業，但無綫（TVB）節目《東張西望》今日（26/3）一集表示收到線報，指一間位於旺角山東街，聲稱提供物理治療的場所仍有開業。被訪者表示，自己曾光顧過同一位置的按摩院，但在疫情後該場所就「變」成了提供物理治療的地方，而且宣傳單張亦與以往的按摩院十分相似。



物理治療師呢？（《東張西望》截圖）

《東張西望》派員於網上預約後上門光顧，雖然店門口，以及職員均表示該場所有物理治療師駐場，但客人入門登記個人資料後，該場所只安排聲稱的物理治療師與他們進行視像通話及睇症，而且只是簡單幾句，時間僅得兩分鐘左右，然後就被安排了按摩人員替他們足底按摩。

做獨市生意。（《東張西望》截圖）

《東張西望》的派員問按摩人員是否有物理治療師，但似乎她們並不知情，亦表示物理治療師沒有與她們溝通過客人的身體問題，只說：「所以我咪要問你哋。」還表示說很多客人光顧，工作很忙碌，說：「星期六、日要預早book先有，所以最好平日嚟。我有一晚做到夜晚12點。」

物理治療場所要有牌照登記。（《東張西望》截圖）

《東張西望》就事件向大律師陸偉雄諮詢，陸偉雄表示這個做法有可以違法，他說：「有一個大前提係呢個地方，係提供按摩定係物理治療服務？如果喺疫情下提供按摩服務係唔得嘅。因為法例規定呢段時間，按摩院唔能夠提供按摩服務，所謂嘅物理治療中心入面，提供按摩服務，呢個都係 『換湯不換藥』，都係唔得。」他亦表示，光顧的客人也有刑罰，最高刑罰是罰款一萬元，而經營該類場所的人最高刑罰是罰款五萬以及入獄六個月。

大律師陸偉雄：「呢個都係 『換湯不換藥』，都係唔得。」（《東張西望》截圖）