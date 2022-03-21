東張西望｜為做隔離酒店逼遷？ 　長期住客：突然停水停電冇人理

《東張西望》今日（21/03）一集講到，有酒店長期住客報料，指酒店因為計劃改做成為供染疫人士隔離的隔離酒店，但因為該服服式住宅酒店一直都有長期住客居住，且不滿意賠償方案而不肯遷出。該住客就向《東張西望》表示，酒店方面用上了各種不合理方法逼令他們遷走。



長期住客表示被酒店逼遷。（《東張西望》截圖）

住客：「我覺得酒店方面冇誠意同拒絕同我哋溝通，仲有兩星期就叫我哋一定要搬走。」另一位住客接受《東張西望》訪問亦指，酒店方每天都他們搬走退房，但具身體倍償就沒有。一位化名羅小姐的住客亦說：「19號，突然停水停電，一直叫人出來都冇人出嚟（理會）。」不特止，還有人在她於房間休息破門之入，她說：「換轉係你，你睡覺嗰時突然有人入嚟。你以喺酒店自己間房就安全，可以叫工程部嚟破門，都係唔敢返工啦，真係。佢（酒店方）話疫情期間唔會執房，有啲合約有寫明，但都只係有時整理吓，而家直頭唔會執，連我哋穿梭巴士都停埋，而家連垃圾桶都搬走埋。係呀，全部垃圾桶，其實衛生環境已經愈嚟愈差。」後來有住客報警後，酒店才將水電回覆正常。

突然冇水電。（《東張西望》截圖）

但係隔離房又正常。（《東張西望》截圖）

另外，亦有往客表示見到有兩名酒店走入過她的房間，期後就發現有物品失竊。她說：「隔咗一兩日先報警，但係PC（警察）嚟到話睇唔到CCTV，後來就交咗畀CID跟進。」酒店方後來以書面回覆《東張西望》，指會向住客補償剩餘合約總住宿費的兩倍的金額，並安排搬遷到旗下酒店，關於停水停電的問題則解釋是因為附近房間正在進行工程，失竊問題則表示睇CCTV但是沒發現。有住客表示，如果限期內尚未check-out（搬離），酒店方表示會採取法律行動。

酒店方面話會補償。（《東張西望》截圖）

有住客表示搬遷期太短，難以找到其他適合地方。（《東張西望》截圖）