黃浩然慶祝太太生日送4700元名牌珍珠手鏈　大啖鮑魚花膠難掩幸福

藝人黃浩然（Raymond）和太太莫家嘉（Kaka）2005年結婚至今，經歷多個人生風浪，依然愛得甜蜜。Kaka於上周五（25日）迎來生日，愛妻號黃浩然暫時放下工作，陪家人大搞生日派對，並送上太太最愛的名牌珍珠手鏈作生日禮物。據官方資料顯示，珍珠手鏈價值4,700港元，設計簡約大方，現時在香港和外國都缺貨無法訂購，有錢都買不到。禮物貴在心意，Kaka難掩幸福地發文感謝老公：「多謝老公！你最知我鍾意咩！係我最鍾意嘅珍珠！雖然佢要工作，但都特登下午同我慶祝，仲有我最鍾意食嘅蛋糕！thanks老公。」蔡卓妍（阿Sa）、黃翠如、胡定欣、姚子羚均留言送上生日祝福。

黃浩然抽出時間為太太慶祝生日。（IG@kakainwonderland）

身為億元身家馬主莫英儒千金的Kaka疫情下只是與家人低調慶祝生日，父親落手落腳煮愛心生日飯，一家人大啖「湯碗size嘅花膠扒鮑魚」以及靚雞，Kaka直讚食完皮膚更白滑有彈性。另外一連出六個帖文的Kaka亦曝光家中佈置。只見黃浩然家中以暖色作基調，飯廳相當闊落，飯桌夠一家四口開餐綽綽有餘，而飯廳貯物櫃更擺滿友人贈送的生日鮮花和家人合照，溫馨又幸福。

鮑魚和花膠好好味！（IG@kakainwonderland）

實際上，早前Kaka分享兒子做功課相片時已公開家中部分擺設，客廳空間空間大，容得下大梳化，兒子的書櫃、架子鼓以及畫架。有指黃浩然外父居住在市值港幣過億元的別墅九龍塘獨立房，擁有多台豪華名車。婚後黃浩然入住外父名下千萬豪宅，生活令人羨慕。

Kaka生日低調慶祝，獲爸爸親手煮愛心生日飯。（IG@kakainwonderland）

即睇黃浩然及Kaka千萬豪宅以及生日帖文：

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