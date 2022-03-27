韓國人最受歡迎相親外貌非玄彬孫藝珍　崔宇植標準小狗相上榜

韓國演藝圈中俊男美女雲集，讀者可能以為玄彬、李敏鎬、孫藝珍和宋慧喬等是大眾的理想型，但原來這類男女神外貌竟不是韓國人相親時最受歡迎的一類。早前一知名相親公司CEO就在節目中，公開韓國人相親時最理想的男女長相，原來要找也不容易！



早前某知名相親公司CEO在節目《傻瓜們的秘密補課》上，公開了韓國相親市場上最受歡迎的男女長相。該CEO講到近期大家都偏愛一種，看似經常會遇到卻不會存在的外貌，如以男女藝人舉例的話，分別是《那年，我們的夏天》崔宇植和《大力女子都奉順》朴寶英。

崔宇植獲點名成為韓國人相體時，最希望遇到男生長相。（IG/@dntlrdl）

崔宇植比起五官精緻的韓劇男神，他相對不算突出，但對比一般路人又顯眼得多。崔宇植擁標準的小狗相，眼型下垂讓他看起來憂鬱得來又冷酷，可是當他笑起上來又非常可愛，給人溫暖的感覺。崔宇植結合「冷都男」和鄰家男孩的感覺，讓人覺得更有魅力。雖然五官看似是常見的韓國人特徵，但其實完全不容易在路上遇到。

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朴寶英雖不算典型美女，但五官同樣標緻得來亦鄰家感十足。（IG/@boyoung0212_official）

而朴寶英曾獲讚是沒有男演員會拒絕的女演員，相信大家都會很好奇她的魅力。雖然朴寶英不是韓國典型美女，但她毫無殺傷的外貌才是她的最強武器。朴寶英給人一種可愛及親切的感覺，與人毫無距離感，就像大家身邊的姐妹、朋友和同事等。可是圍觀身邊，就會發現這種美女根本不輕易出現，只有在電視中才會看見。

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