單戀原聲帶︱韓韶禧當朴炯植兵仔？　戀人未滿曖昧關係會否越線

由韓韶禧及朴炯植主演的《單戀原聲帶》昨天（23日）於Disney+開播，兩人除了是一對高顏值的青梅竹馬外，也演出了友達以上戀人未滿的曖昧關係。第一集中，暗戀韓韶禧多年的朴炯植彷如「兵仔」一樣幾乎有求必應，未知又有沒有勾起觀眾一點共鳴呢？



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單戀原聲帶訪問︱韓韶禧與角色相似度達60% 朴炯植自稱細心男？

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韓韶禧和朴炯植是青梅竹馬，但男方已暗戀着女方好多。（劇照）

《單戀原聲帶》首集講到韓韶禧受著名作曲家所託，卻因寫不出單戀心情的歌詞而遭拒絕。從來沒有單戀經驗的韓韶禧，找來自稱正在暗戀「Jennifer」的朴炯植幫忙，更開玩笑向他提出同居兩星期，好讓她能找到靈感作詞。起初朴炯植拒絕，但隔天卻帶着行李去到韓韶禧的家，答應她的要求，兩人同住一屋互動就像甜蜜情侶一樣。

朴炯植對於韓韶禧可算是有求必應，難免令人覺得他其實是「兵仔」一名。（劇照）

相信有追看的香港觀眾，不難把朴炯植的角色聯想成「兵仔」。當韓韶禧遇上工作煩惱，他不但隨傳隨到，更當起女方的訴苦出氣袋。即使知道韓韶禧已表明不能失去這位20年好朋友，所以絕對不會越線，但朴炯植多年來仍一直守護在旁，隱藏自己的心意。朴炯植面對即將要出發美國，餘下與韓韶禧同居的最後兩星期，未知這種戀人未滿的曖昧關係究竟會如何發展下去？

劇迷又覺得韓韶禧有心收兵，還是的確只把朴炯植當成好友呢？（劇照）

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