奥斯卡2022｜Chris Rock非首次得罪人　曾涉歧視亞洲人惹李安抗議

影壇盛事《第94屆奧斯卡金像獎》於香港時間今早（28/3）舉行。今屆金像獎最轟動的莫過於美國喜劇演員Chris Rock頒發「最佳紀錄片」獎項時，於台上公開暗嘲韋史密夫（Will Smith，台譯：威爾史密斯）妻子Jada Pinkett Smith（台譯：潔達史密斯）剃光頭，韋史密夫隨即走上台掌摑了對方一巴，更爆粗說：「咪X再講我老婆！」

韋史密夫衝上台怒摑好兄弟Chris Rock。（Getty Images）

實際上，曾兩度擔任奧斯卡頒獎典禮主持人的Chris Rock，並非首次因言論踩界惹來爭議。早於2005年，Chris Rock曾暗踩在電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》飾演鄧不利多的祖迪羅（Jude Law）對商業片來者不拒，令祖迪羅大感不悅，據指事後祖迪羅更氣得開除他的經理人，此後也沒再與Chris Rock說過話。

祖迪羅（Jude Law ）曾遭Chris Rock暗嘲他接太多商業片，來者不拒，事後祖迪羅受訪透露曾因此大感不悅。（圖片來源：Vanity Fair）

此外，2016年奧斯卡入圍名單被指「太白」遭受質疑，Jada亦響應加入抵制奧斯卡。當年Chris Rock擔任第88屆奧斯卡頒獎典禮開場，期間說出「蕾哈娜內褲」笑話，首度揶揄Jada：「Jada生氣了，她說不要來奧斯卡。Jada抵制奧斯卡就像是我抵制蕾哈娜的小內褲一樣，我根本沒受到邀請！」

韋史密夫夫婦。（Getty Image）

Chris Rock在頒獎禮上多番以嘲諷語氣調侃荷里活的種族議題，但多以圍繞黑人演員獲得較少機會開玩笑。惟同樣在2016年奧斯卡頒獎禮上，Chris Rock介紹三位亞裔兒童出場，說道：「羅兵咸永道會計師事務所派來了最專注、精確、勤奮的代表。有請Ming Zhu、Bao Ling、David Moskowitz！」兩名男童和一名女童隨即穿着西裝，手拿公事包出場。Chris Rock續說道：「如果大家對這個笑話感到不悅，可以用小童製造的電話在社交網站上談論一番。」

李安。（一条授權使用）

部分觀眾隨即直斥Chris Rock的言論加強了亞裔人「聰明」、「勤力」、「書呆子」的定型，以及以輕佻語氣調侃嚴肅的童工議題。來自台灣的NBA球員隨即在Facebook開腔表示對這些涉及種族歧視的踩界笑話感到厭倦，他發文道：「說真的，何時才會改變？胡亂指摘亞洲人的行動『很酷』、『沒問題』，令我感到厭倦。」而著名導演李安也聯同另外25位亞裔影星向主辦奧斯卡的影藝學院遞交抗議信，表示拿亞洲人當笑柄而大感驚訝與失望。

林書豪。（新華社）

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韋史密夫夫婦與Chris Rock合照：

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