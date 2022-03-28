鄭丹瑞曾因被電台降職報復玩嘢8月播聖誕歌　被聽眾一句話點醒

由崔建邦和麥美恩主持的無綫新一輯《諸朋好友》最新一集請來鄭丹瑞（旦哥）和陳德森導演大談二人認識多年的點滴。他們自1979年認識至今，陳德森喜歡飲酒，但旦哥好易醉，他說：「有次我飲咗兩啖啤酒，我話我唔開心，我要跳樓，跟住就跳咗出去，好在有人捉住我。」旦哥稱當年有情緒病，很容易激到暈，但他坦言自從有了小朋友後，一直提醒自己不可再這樣，要控制自己。旦哥亦講到自己在電台工作的經歷，重提被「燉冬菇」的事。



旦哥和陳德森導演認識多年。（電視截圖）

旦哥在1983年被伍家廉邀請加入香港電台，初時有自己的早晨節目《音樂蛋》。不久被高層以經費不足為由，調去深宵節目《輕談淺唱不夜天》。旦哥指是因為自己做得不好，上司將他調去做通宵節目，陳德森說︰「其實真係做得唔係幾好，嗰時我有聽。」旦哥表示認同︰「我同意，而家我心諗邊個做都要炒啦！後來我做咗高層，我自己知啦，鄭丹瑞，你咁做節目都得？但嗰時唔知啊嘛，嗰時以為自己好巴閉，年少氣盛。所以我含恨，我睇唔到對方對我有幾好，我覺得電台虧待我，你點會由黃金時段一嘢就調我做通宵呢？」

旦哥講起以前在電台被「燉冬菇」的事。（電視截圖）

旦哥又講到自己的「報復行為」，「所以我第一晚，我一嚟先播隻《梁祝》，十幾二十分鐘，十幾分鐘咁快過嘅？好，再播首《We Wish You a Merry Christmas》，聖誕串燒歌先，嗰時8、9月，一個鐘頭我播3、4首歌，兩點到六點，4個鐘頭，第一個鐘頭我就播呢啲歌，然後我坐喺度，（心諗）你哋點解要咁樣對我？我好唔開心，所以我一路做嗰個通宵節目，我係懷住一個唔開心嘅心情，直至我收到一封信。」

當時旦哥收到一封沒有上、下款的信，信上寫︰「如果你不喜歡做這個節目，請你不要做，我好需要通宵音樂幫助我。」旦哥說︰「我收到之後係一巴摑落嚟咁，真係有人聽，佢咁樣話我！原來我喺人哋眼中我係咁樣，我心諗，我有4個鐘，我真係做乜都得喎，我係咪都坐喺度做啦，點解我要hea做呢？」慢慢他嘗試自創劇場版，有心去做好這件事。

旦哥由電台DJ界殺入電影和電視劇界，做埋幕前。（視覺中國）

但其實旦哥一直在等當日寫信給他的聽眾，3、4個月後，有一日他收到一封信，信上寫︰「阿旦，請在凌晨4時新聞簡報之後，幫我播一首歌，謝謝！」旦哥說︰「我眼淚就嚟啦，佢終於認同咗我，要點唱，佢聽我節目，好坦白講，我喺《輕談淺唱不夜天》做咗9個月，其實呢9個月奠定咗我將來做《小神仙》、《小男人》嘅基礎，而我終於最後知道，你對於自己嘅工作態度，呢個係我深深體會。」結果下一年，他已經再做電台節目的監製，電影、電視主持工作接踵而來。

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