二十五，二十一︱申昌源非虛構人物　年輕人爭相模仿獲稱美男神偷

由金泰梨和南柱赫等主演的《二十五，二十一》繼續熱播，不熟悉韓國時事的觀眾，可能都會對於第11、12集出現的「申昌源」感到陌生。劇中「希度」媽媽為了他被捕的新聞，拋開與女兒的約定，「智雄」穿上他的同款上衣模仿，究竟「申昌源」是何方神勝呢？



申昌源是韓國非常有名的罪犯，他曾於1997年至1999年間逃獄，由於外貌帥氣以及逃獄過程如傳奇一樣，因此又有「美男神偷」之稱。申昌源逃獄曾是一宗轟動全國的案件，而非劇情的虛構故事，因此這一幕其實勾起了不少韓國觀眾的回憶，今天就來了解一下申昌源的故事。

「智雄」在《二十五，二十一》中穿上與申昌源同款衣服。（Netflix截圖）

申昌源出身貧困，自小誤入歧途

1967年出生的申昌源生於貧困的農民家庭，家中排行第四，母親早於他8歲時早逝，他與有暴力傾向的父親一同生活。1982年，他因偷了一個西瓜被父親發現，父親希望他能改過自身而報警，這是他第一次進入看守所。申昌源小學輟學後誤入歧途，多次因犯事進出少年看守所，包括偷竊、毆打和交通事故等。

申昌源生於貧窮且不健全家庭，15歲就因偷竊被捕。（網上圖片）

申昌源花兩個月準備逃獄計劃

申昌源於1989年與三人一同入室搶劫，同時殺害了一名受害者，並於數月後被捕。申昌源最終被判無期徒刑，並於1994年被移送至釜山監獄，展開了他的逃獄計劃。他首先把監獄庫的鋼條藏在鞋內並帶入牢房，利用每天20分鐘的教會節目時間磨斷洗手間通風口的欄杆，並以從操場撿回來的香口膠掩人耳目。由於通風口只有32cmx28cm大，所以他更以腸胃不佳等藉口減重15KG。

1997年1月20日，申昌源於淩晨通過通風口爬出牢房，並在圍欄下挖了地道，去到監獄內的教堂工地。其後他利用工地內的繩索和鐵通翻過高達4.5米的高牆，成功逃到500米外的農民家。偷竊了他人的單車及衣服後跑到4公里外，再乘搭的士到首爾，直至早上獄警才發現申昌源逃獄。

為了成功逃獄，申昌源花了2個月減重15KG。（SBS）

按圖睇申昌源逃獄全經過：

+ 5

申昌源結束兩年半逃獄生活

逃獄期間，申昌源多次因犯案而與警方對峙，即使頭部兩次中槍，他也能成功躲過警方的追捕。當時韓國警方更曾出動97萬警力追捕，但由於屢次失敗，所以多達57名警察遭受懲戒或革職，懸賞金額也調整至當年最高的5千萬韓元（約32萬港元）。直至1997年7月，一名維修工人上門維修時認出申昌源後隨即報警，在46名特警的包圍下，申昌源終於再次被捕。被問到當時的心情，他只表示心情輕鬆。由於2年半的逃獄期間，他亦犯下盜竊和強姦等共147次罪行，所以被判追加22年6個月的有期徒刑。

申昌源被捕後造成一陣風潮，獲大批青少年追捧。（SBS）

「申昌源現象」出現，備受國民仰慕

由於申昌源的越獄過程精彩，一直是傳奇般的人物，因此他被捕一刻全城關注。除了帥氣外貌和好身材讓他獲稱「美男神偷」外，他被捕當時穿着的假意大利品牌Missoni上衣，在年輕人間也掀起一陣模仿潮。此外，因申昌源會把從富有人家偷竊回來的金錢捐予弱勢，所以亦被傳媒形容為「韓版洪吉童」及「韓版羅賓漢」，有指當時每5分鐘就會有他相關的報道。

按圖睇更多申昌源當時被捕時的畫面：

+ 6

由於申昌源會捐錢幫助弱勢，因此又被稱為「韓版羅賓漢」。（SBS）

被判無期徒期的申昌源現時於青松第二監獄服刑，有指他已於獄中完成高中課程及大學入學試，現時主修心理學，希望以自身經歷幫助同類人。對於申昌源的刑期，外界一直有人提議減刑，但他本人曾向一節目寫信表示自己確實犯下嚴重的罪行，應該要繼續服役反省並渡過餘生，至今也是傳奇人物之一。

申昌源現時在青松第二監獄服刑，有指他正在修讀心理學。（SBS）

「希度」媽媽在《二十五，二十一》這一幕，其實是韓國觀眾的回憶之一。（Netflix截圖）

同場加映：二十五，二十一︱與未成年人戀愛非底線 嚴選7部師生戀韓劇

按圖睇7部人氣師生戀韓劇：