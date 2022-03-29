波波自爆外號「銅鑼灣粉紅色」　竟遭曾志偉笑嘲由粉紅變黑色

無綫全新遊戲節目《講你都唔信》由「獎門人」變身總經理的曾志偉，以及「大師兄」錢嘉樂加上新一代藝人主持，首集有丁子朗及林秀怡。每集亦會邀請不同嘉賓就當集主題大爆鮮為人知的事。上周播出首集嘉賓之一黃婧靈（波波）就大爆她「一生人最瘀嘅事」，她中四時某日放學與同學在銅鑼灣行街期間，突然貪玩癮起，一口氣跑上逆行向下的扶手電梯，豈料跑跑吓突然在電梯上摔倒，意外露出了粉紅色內褲，她的同學沒有立即替她掩護，更幫她改了別名為「銅鑼灣粉紅色」。

首集嘉賓除了波波，還有林盛斌（Bob）、范振鋒、王梓軒、江美儀以及莊鍶敏。(節目截圖)

波波憶述當時的情況說：「去到一半啪一聲大字型趴喺度！其實我都嚇親，但我同自己講，一定唔可以輸，諗住起身再嚟過嗰陣，我feel到由腳到pat pat都勁涼，心諗咩事呢？個手踭又有啲嘢撩吓撩吓！原來成條裙飛咗上嚟手臂度！跟住啲同學勁大聲、勁齊咁超恐怖咁嗌『粉紅色』、『粉紅色』，成個商場都聽到，勁崩潰！」

此時丁子朗就大表驚訝說：「吓！你冇着呀？」眾人即起哄說：「嘩，你諗咩呀？」現場一片嘩聲四起，志偉又謂：「嘩！丁子朗！你咩人嚟㗎？」林盛斌又笑言：「丁丁諗到冇着係粉紅色，你都睇幾多呢啲嘢喎！」林秀怡即謂：「好難粉紅色喎！」丁子朗勁尷尬。波波直言自此她就有個外號叫「銅鑼灣粉紅色」，志偉就笑指她：「銅鑼灣咋喎！去到北角變黑色喇喎！」說完即令全場爆笑。

波波自爆中學花名叫銅鑼灣粉紅色 (節目截圖)

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