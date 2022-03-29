蔡依林追看韓劇《二十五二十一》　自爆冇人追自己感到幸福最重要

台灣天后蔡依林（Jolin）近日久違出席活動，為罕見疾病基金會發聲做公益。難得公開露面Jolin就大方透露這一段日子自己在認真過生活，並揚言正在追看韓劇《二十五二十一》，同時還透露了目前的感情狀況，戀愛觀受到網友激讚，火速成為微博熱門話題。

蔡依林久違出席活動。（蔡依林工作室微博圖片）

這半年多以來Jolin罕有公開露面，在這一段休息日子她非常享受生活，獲得許多自我相處的時間，讓她感到相當幸福。這段時間她更成為劇迷，除了有追看台劇《華燈初上》之外，目前亦正在追看韓劇《二十五二十一》，相信這段青春愛情故事應該打動了她。

蔡依林透露正在追看韓劇《二十五二十一》。（蔡依林工作室微博圖片﹑劇照）

另外，大家都對Jolin的感情世界相當關注，據台灣媒體報導指她目前沒有人在追求，對愛情事一切隨緣，認為不管有沒有在戀愛的狀態都好，能為自己感到幸福這件事情就是首要功課，這一個戀愛觀充滿正能量，讓不少網友激讚。除此之外，大S（徐熙媛）因為一個電話同舊愛具俊曄20年後重逢的故事，讓媒體好奇Jolin的電話號碼有沒有更換，她則表示自己電話號碼換了好多次，見不到初戀亦沒關係，相當搞笑。

蔡依林透露自己的電話號碼換了好多次。（蔡依林工作室微博圖片）