大S再婚｜前夫汪小菲首發聲12個字別有意思？ 內心充滿牽掛

台灣女星大S（徐熙媛）8日無預警宣布同韓國舊愛「酷龍」成員具俊曄再婚，閃婚的舉動震驚兩岸三地。而她的前夫汪小菲（已改為原名：汪少菲）的一舉一動自然備受關注，就在今（10日）他更新了微博的個人簡介，短短12個字似乎有玄外之音，引起不少討論。另外，台灣媒體方面，更爆出汪小菲的緋聞女友張穎穎對他疑訂下的5大嚴令規條，令不少網友詫異。

大S同具俊曄閃婚，震驚兩岸三地。（djkoo@IG﹑大Ｓ微博圖片）

就在今早汪小菲稍稍更新了微博個人簡介，增添了12個字寫道:「希望玥兒每天都開開心心的」隨後不久就刪除了這則簡介。而他這個貼完又刪除的舉動相當奇怪，不過從字裡行間可見他對女兒是多麼的寵愛，不過這一番說話則被不少網友解讀為，大S再婚他是怕會對女兒有所影響，是作為父親的一種心情。

汪小菲更新了微博的個人簡介。（汪小菲微博圖片）

前妻大S閃婚作為前夫的汪小菲自然是外界的焦點，所以台灣著名媒體人葛斯齊就致電汪小菲，沒想到對方一聽到「熙媛」二字就馬上掛電話了。而他亦在節目《你的豪朋友》中透露，大爆汪小菲的緋聞女友家法甚嚴，疑對他祭出了5大嚴令規條。

葛斯齊在節目上公開疑是汪小菲同張穎穎的對話內容。（影片截圖）

好嚴格的規條。（影片截圖）

在節目中葛斯齊公開了疑是張穎穎傳給汪小菲的對話內容，從截圖可見女方對男方提出了5大約束，第一點就是「手機我願意甚麼時候看甚麼時候看，人臉辨識也是我」，之後的4點只要犯錯就要罰款，包括「亂加女生留女生微信被發現」就要罰100萬人民幣﹑「被發現和女生聊騷（色情）」罰200萬人民幣﹑「喝酒後懷念前任看照片發微信」罰 500萬人民幣﹑「如被發現和女生喝酒聊騷上床」罰1000萬，強調一旦被發現違規就要即刻轉帳罰款。而且還表明身邊朋友可以進行舉報，一旦被發現則可以分錢。不少網友聽見後都認為此家法相當嚴厲，還不畏言表示是婚前協議嗎？

二人關係似乎不簡單。（微博圖片﹑張穎穎微博圖片）

事實上，汪小菲已被多次目擊到同內地女星張穎穎互動親密，在上海被影到十指緊扣吃飯﹑隔空着情侶裝等，關係相當不簡單，不過他們從未承認戀情，但大家早已心知肚明。