反起跑線聯盟︱榮登開台以來首周收視No.2　育兒題材唔係食糊關鍵

梁詠琪（Gigi）、潘燦良、周家怡和強尼主演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》最近於99台熱播，故事講述一班拒絕成為「怪獸家長」的父母如何與要求子女贏在起跑線的「虎爸」、「虎媽」對抗，齊齊捍衛小朋友的愉快學習環境，與不少媽媽級和爸爸級的觀眾產生共鳴，所以成績亦非常理想，首周播出便有平均5.1點收視，緊隨MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆主演的《大叔的愛》（平均6.4點），成為全台首播周平均收視第二高劇集。

梁詠琪主演的《反起跑線聯盟》是ViuTV開台五年來，首周收視第二高的自家製劇集。（海報）

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三台收視報告｜《反起跑線聯盟》證實ViuTV和TVB觀眾群一樣？

除了《反起跑線聯盟》之外，不少以親子、育兒為題材的劇集亦深受觀眾歡迎，例如李佳芯、黎諾懿和高海寧主演的《BB來了》（2018），首周跨平台平均收視足有29點，而第二至四周以至全劇收視亦有平均28點，非常犀利。至於《BB來了》姊妹作，由馬國明和岑麗香主演的《寶寶大過天》（2021）成績亦非常理想，平均直播收視是22點，與上年「劇王」《逆天奇案》收視僅相差一點多，屬收視排行榜的的上游位置。

李佳芯憑《BB來了》榮登《萬千星輝頒獎典禮2018》最佳女主角。（myTV SUPER）

不過，李思捷、陳智燊和黃智雯主演《超能老豆》（2016）以當年標準來說卻是強差人意，劇集在當年收視排名只屬中下游位置，直播平均收視只有23點，比起出名成績麻麻的《殭》和《為食神探》僅高一點，所以好明顯育兒題材並非《反起跑線聯盟》食糊關鍵。

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