洪永城談當年獲前女友支持　疑指唐詩詠︰不過好可惜始終都有條刺

J2節目《人夫放假約出去滾》由林盛斌（Bob）主持，他帶同多位一線的男藝人一齊打邊爐一邊傾偈。最新一集的嘉賓是洪永城，他跟黃翠如已是多年的好友，二人有如螢幕情侶一樣，直至他們各自找到自己的另一半，才令緋聞終止。洪永城透露以前曾有女友懷疑他跟黃翠如是否真的「撻着」。



洪永城以前做銷售員月薪只有9000元。（電視截圖）

現年38歲的洪永城外表靚仔，被Bob問到他年輕時會否有很多女朋友，他表示真的沒有，他說︰「男男女女嗰啲關係可以好複雜，但我從未試過重疊。」洪永城自言自己好內向，「收埋自己」，欠缺自信心，也不善辭令。講起以前去蘭桂坊消遣的日子，他分享一次尷尬的經歷，當時「扮豪」請大家飲香檳，但一埋單，要2千5，做銷售員的他當時一個月只有9千蚊人工，只好硬着頭皮簽單，「第一次飲香檳，但自己一啖都冇飲過，但係啲女士可能已經唔記得咗你。」

洪永城與梁諾妍（Inez）在2021年結婚。（IG@guruhung）

洪永城於2005年畢業，加入香港有線電視，成為有線娛樂台節目《活得很滋味》旅遊主持之一。他以類似真人實境騷的手法、輕鬆鬼馬的風格主持旅遊節目而讓觀眾注意，2008年初轉向公關界發展，同年8月轉往Now寬頻電視，擔任《一個地球》、《食勻全中國》及《撳錢》等旅遊或互動遊戲節目主持。入行的經過，其實也是通過電視台的一般招聘，3、4百人見工，最後只請了9個人，只有他一個男生，一入行當然就是什麼也不會，第一次拍攝講一段對白，「NG晒成條帶」，他說︰「（段對白）3、4句啫，但又緊張，又多人，啲導演又煩躁，啲攝影師又開始（擰晒頭）。」

洪永城還是新人的時候，經常捱罵，或承受幕後工作人員給他的壓力。（電視截圖）

當年的洪永城在幕後的眼中更是非常「唔掂」，嫌他中文不好，又不會望鏡頭，又不夠搞笑，他直言好hurt，「但係亦都係咁嘅環境下，日日夜夜俾工作人員、攝影師問候屋企人，慢慢就成長。」他還向那時跟他同一間電視台的陸浩明（6號）請教主持技巧。後來他跟黃翠如開始合作，慢慢變成「最佳拍檔」，合作無間，這個組合亦深受觀眾的喜愛。

洪永城自爆︰「嗰時拍拖個女朋友都有少少擔心㗎，話我同佢咁合拍嘅，你兩個喺螢光幕面前咁夾嘅，你哋有冇嘢㗎？（你點話佢知呢？）我對佢冇，佢對我……（就唔知啦！）係啦！」非常搞笑。之後Bob超認真的問他︰「有冇曾經有一刻、一絲係鍾意黃翠如㗎呢？」洪永城靜了幾秒，之後面帶微笑的說︰「呢個答案可能會令到你覺得失望，冇！（真係好好嘅朋友好兄弟？）冇錯。（好肯定？）好肯定，真係冇！真係工作夥伴嚟咋。（黃翠如都係一個靚女，佢唔係你鍾意個類型定咩？）但係我真係唔知道點答你，唔夾就唔夾，唔係佢性格有咩問題或者缺憾，去到話女朋友？大家都冇呢種感覺，就冇呢種感覺㗎喇！」

洪永城和黃翠如友誼好深厚。（IG@guruhung）

雖然沒有愛情，但洪永城和黃翠如的確有很深厚的友誼，二人也互相支持，一同渡過了很多難關，洪永城記得他加入了TVB之後，黃翠如因為某些原因不開心，「大家會連續幾晚講電話，佢嗰邊又喊，我又感動，大家一齊喺度扶持，你有啲咩事，有我喺度，我將來有啲咩事，你又可以幫助我，因為佢一個女士喺娛樂圈其實真係唔容易。」

+ 11

Bob表示洪永城近年面對不少輿論壓力，或者網民的批評等，被問到當時他那個「最好的女朋友」有沒有支持他，雖然Bob未有雖然指名道姓，但從中猜測可能是指唐詩詠，洪永城說︰「都有嘅，好緊要嘅，一齊去經歷啊嘛，不過好可惜，始終好多嘢都有條刺，好難去再修補創傷，繼續行落去，都冇辦法嘅，緣份囉！冇緣份都冇辦法！」

+ 3

同場加映︰顧定軒做過地盤同廚師 細數藝人成名前做咩職業劉德華曾做髮型屋

顧定軒做過地盤同廚師 細數藝人成名前做咩職業劉德華曾做髮型屋