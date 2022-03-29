講你都唔信 | 鄧兆尊曾打傷女友縫18針　陳惠敏大佬B講數勸和好

無綫（TVB）綜藝節目《講你都唔信》昨晚（28日）播出一集邀來鄧兆尊、阮兆祥、薛家燕、肥媽等做嘉賓，各人分享自己的「第一次」。享齊人之福的鄧兆尊自爆曾經打傷女友。



鄧兆尊曾一怒之下打傷女友。（電視截圖）

鄧兆尊憶述，剛從外國讀書回港便加入TVB拍戲做演員，由於由朝早6點忙到晚上12點，女友不滿沒時間拍拖，喋喋不休地嘮叨，鄧兆尊笑言當年睇武俠片太多，以為用手刀劈頸就可以扑暈人，他說道：「當時佢太嘈喺我耳邊好似烏蠅咁嗡嗡叫，我一手劈落去，唔小心劈到佢個頭，即刻有血流落嚟！」

鄧兆尊的兩位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）都相處融洽，引網民熱論。（微博圖片）

女友受傷後，鄧兆尊隨即找救兵幫手，他說：「我好驚就搵祥嫂幫手，因為佢有經驗呀嘛！（唔搵祥哥？）祥哥一向怕事唔理！最終祥嫂叫我返房休息，祥嫂車佢去醫院縫針。」

鄧兆尊最新女友陳小姐。（網絡圖片）

翌日收工後，鄧兆尊被祥嫂召去酒樓見面，他到場後發現酒樓幾乎坐滿男人，眼神相當不友善，頓時感到事有蹺蹊，他續說：「入貴賓房見到我阿媽坐咗喺度，原來對方家長打畀我阿媽：『你個仔同我個女嘈交，但你個仔整到佢流晒血！』原來嚟講數喎！出面每邊有200幾人，仲有兩個武打明星，一個係陳惠敏、一個係大佬B（吳志雄），咁你大約知現場係咩類型嘅人啦！」

出動陳惠敏擺和頭酒！（截圖）

鄧兆尊害怕之下應要求斟茶認錯，陳惠敏及大佬B（吳志雄）好言相勸雙方和好，兆尊說：「認錯之後，祥嫂叫我哋兩個細路走先，事後嘅事我就唔清楚喇！我只知張單一定好貴，400幾人，我剩係見到啲餸就驚！」他又透露女友受傷要縫18針，事後仍有繼續一齊，更是一枱麻雀其中一隻腳。網友估計新歡陳小姐近年才與鄧兆尊相戀，他打傷的應是Carmen或Cherry。

鄧兆尊故事太離奇，有人信有人唔信。（節目截圖）

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