楊茜堯另一張陳年粉絲合照曝光　冇巨鼻獲力撐身材筆直妝容精緻

藝人楊茜堯（楊怡）早前被曝光十多年前與粉絲的合照，當年不但皮膚黝黑被指似泰國人，巨鼻更是嚇親網友，更有人留言道第一次見粉絲靚過明星。不過另有人指樓主故意公開楊茜堯醜照突顯自己，炮轟樓主有心計，「把她拍醜了然後讓人說你比她美，對呀你比明星美，為甚麼不當明星呀」。



早前一位網友上載十多年前與楊茜堯的合照，被指粉絲靚過明星。（小紅書）

隨後另外有一位粉絲同樣上載十多年前與楊茜堯的合照。相中的楊茜堯無論妝容和打扮都順眼許多，亦不見有巨鼻。該位網友發文表示，楊茜堯真人雖說不上美貌出眾，但勝在身材好、識打扮，她說：「楊怡其實不算特別漂亮，165左右，身材很筆直，妝容非常精緻貼服，很少和其他人交談。」樓主更與其他人在留言區力撐楊茜堯外表十年如一日，Keep得好，而且演技出色，頗有觀眾緣。

楊茜堯獲粉絲力撐外表十年如一日，Keep得好，又有演技實力（楊茜堯ig）

此外，該網友認為相比楊茜堯，劇集《家族榮耀》李彩華和熊黛林妝容和髮型「一言難盡」。該網友又貼出與2007年港姐季軍周美欣（Lorretta）合照，有人留言稱讚周美欣靚女，但可惜亮相機會少，而該網友就回覆稱讚身高達175cm的周美欣「身材高䠷，真人挺漂亮活潑的。」

點擊睇楊茜堯周美欣粉絲合照，以及逐格睇楊茜堯出道23年以來的變化：

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楊茜堯與網友十多年前合照曝光 巨鼻皮膚黑網友笑：粉絲靚過明星

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