「女星扮醜」引熱議　迪麗熱巴腫過豬頭蔡卓妍曾是觀眾陰影？

今日（30日），一條「女明星扮醜天花板」的話題登上微博熱搜，發現原來不少樣靚的女星曾經在影視作品中「豁出去」，醜得「面目全非」，即刻引起網友熱議。



當中討論最多的，要數「新疆四美」之一的迪麗熱巴。在她尚未大紅大紫的時候，拍攝了一套電影《傲嬌與偏見》，熱巴在戲中可謂完全放低偶像包袱，塊面腫到似豬頭，雙唇變成豬大腸，誇張過梁朝偉在《射鵰英雄傳之東成西就》中的造型。但由於那時她還不太有名氣，因此很多網友都未見過這個扮相，令大家相當震驚。

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而另兩位「醜出天際」的要數倪妮同高圓圓。前者在2017年的電影《奇門遁甲》中扮演「鐵蜻蜓」，以易容術扮成豆腐西施，滿口爛牙又無眉的裝扮嚇怕不少觀眾。而高圓圓在出道不久後曾參演劇集《護國良相狄仁傑：風摧邊關》，那時還未做主角她在劇中滿臉天花，五官與本人完全不同，網友看後都直言「反胃」，如果不是看名字，根本認不出是高圓圓，扮醜相當成功。

其實很多女星都曾在影視作品中「扮醜」，好似李嘉欣的《豬扒大聯盟》、莫文蔚的《食神》、張栢芝的《求愛上上籤》、蔡卓妍的《情癲大聖》等，都令人印象深刻，甚至有網友指阿Sa的「醜樣」是陰影，可見相當成功，因此對於女星們「豁出去」扮醜都予以認可：「都很放得開」、「巴巴這個真的很離譜」、「演員服務於角色」等。

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