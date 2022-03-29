內地「限薪令」初見成效演員片酬大跳水　得一類演員不受影響？

2021年可謂是娛樂圈動蕩的一年，由年初的鄭爽，到年中的吳亦凡，再到年尾的王力宏等，所作所為都引起大眾公憤，抨擊明星拿著動輒幾千萬上億的酬勞，做了很多出格行為，而官方也針對明星行為、片酬、飯圈等多次提出整治方案，日前有業內人士透露，「天價片酬」似乎已經初見成效。



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據內地媒體《搜狐娛樂》報道，三年前頭部演員的片酬已減至5000萬以下，但當時大部分人是觀望狀態，近兩年由於疫情導致經濟下行，影視業進入寒冬，加之去年開始的「清朗行動」，明星的「天價片酬」得到了些許控制。

有內地製片人透露，很多一線演員的片酬由5000至8000萬，減至原來的一半，現在4000多萬已是極限，當中提及一位一線小花因演技受到觀眾質疑，在疫情開始後便不再要求高片酬，且逐年下減，以前一套戲差不多要價4000多萬，現在2000萬不到，劇集也由137萬減至60萬不到，只希望有一個好的項目。雖然沒有點名道姓，但根據一線女演員近年推出作品的數量來看，不少人都猜測此人是Angelababy（楊穎）或倪妮，不過後者的作品口碑要高過前者。

除此之外，該製片人還表示，一些在都市劇中活躍的中生代演員，也由一部戲一兩千萬的片酬，到現在500萬都肯拍，甚至有一位長期拍攝抗戰劇的演員，直接減了10倍之多。還有一位早已生育的90後小花，原本5000萬左右的片酬，現在2000萬也能接戲，有網友估應該是吳倩或孫怡，但兩人都非一線，可見片酬高的，未必一定是一線。

然而，由奢入儉，很多藝人都難以接受大減一半片酬，因此有人選擇不接戲或少接，也有人通過提高劇集相連的商務提成增加收益，而對於近兩年躋身一線的演員來講則沒有太大衝擊，因為以前也沒有得到過天價片酬，現在三四千萬也是不錯的收入。這當中，就有一位拍過耽改戲的流量小生沒有受到減薪影響，因為是古裝比較青睞的形象，片酬保持在3000萬左右。由這個範圍不難猜出，此人應該是當下的頂流肖戰。

肖戰2019年憑藉耽改劇《陳情令》爆紅，人氣有增無減，且古裝形象也不錯。（微博@肖戰工作室）

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對此，網友們也紛紛直言：「降完後也依然是天價」、「好多人演技配不上高收入」、「有繼續下降的空間」等。