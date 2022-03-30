唐詩詠曬黃翠如合照力證好姊妹　打破不和傳聞：不帶刺的純真友情

藝人洪永城（Tony）與黃翠如（Priscilla）圈中出名好朋友，關係密切。洪永城近日上J2節目《人夫放假約出去滾》接受Bob（林盛斌）時透露，以往有女友曾懷疑二人是否真的「撻着」，洪永城則堅稱是好朋友關係。Bob又問道，洪永城面對輿論壓力時「最好的女朋友」有否支持他，洪永城坦言：「都有嘅，好緊要嘅，一齊去經歷啊嘛，不過好可惜，始終好多嘢都有條刺，好難去再修補創傷，繼續行落去，都冇辦法嘅，緣份囉！冇緣份都冇辦法！」不少人估計Bob所指應是舊愛唐詩詠（Natalie）。

洪永城和黃翠如友誼好深厚。（IG@guruhung）

洪永城提到「好多嘢都有條刺」時，有人猜測他是否意指唐詩詠對洪永城與黃翠如交情深厚耿耿於懷。唐詩詠事隔不久即打破沉默，今日（30日）在Instagram上載與黃翠如行山合照，力證二人是好閨蜜，她發文道：「幸運地，多年前我遇上了一段純真友情，不帶刺的。麻煩那位女生把帶刺的榴槤拿回來給我爸爸吃」而黃翠如隨即留言回應：「貓山王😈😈😈 爸爸要幾多」

唐詩詠力證同黃翠如是好姊妹：

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洪永城談黃翠如和舊情：

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洪永城和梁諾妍甜蜜照：