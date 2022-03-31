傳高薪掘角TVB舊班底搞新《東張西望》　余詠珊唔敢邀功：成就嚟

近年無綫（TVB）資訊節目《東張西望》頻頻稱霸收視榜，在最新一期收視報告中，《東張西望》無論平日的27.1點，或是星期六、日的25.3點和28.2點，都是收視之冠。對此，有傳前無綫電視助理總經理（非戲劇製作）余詠珊計劃在開電視重現自己一手打造的新《東張西望》，消息更指她將會以高薪掘角現時《東張西望》班底過檔。

余詠珊在TVB掌權期間一手打造《東張西望》。（《東張西望》截圖）

對於大搞新《東張西望》並傳每人至少加5000蚊人工，余詠珊回應《香港01》時就表示：「冇喎，我冇搵過任何人！」她亦稱未敢邀功：「我覺得《東張西望》越嚟越成熟，第一好敢言啦個團隊，第二做得好純熟，係成就嚟，唔關我事㗎，《東張西望》成個團隊都做得好好，做得好出色，我都好感動，佢哋真係好有心同有力，變咗一個完整嘅團隊。」

余詠珊稱不敢邀功。（資料圖片）

余詠珊否認大搞新《東張西望》，並透露目前集中火力搞下星期一（4/4）推出的煮食節目《疫境中的餐桌》：「呢段時間我哋連動咗香港大約60幾間食肆，加埋超過600間店舖做優惠，一齊回饋返個社會，只要同佢哋講想要個『開電視套餐』就會有一個優惠，我哋花咗好多力同佢哋傾合作，你叫得出嘅大品牌都喺度。我覺得將電視同呢個社會連埋一齊，香港人好唔開心所以決定為呢個社會做啲嘢，都不分日夜咁做，做得好辛苦呀！因為要逐個套餐傾，又要拍返晒啲嘢，唔係想做個煮食節目咁簡單，淨係做節目就唔夠誠意，都唔同所有嘅食肆傾錢，大家都辛苦，希望同香港人一齊過好痛苦嘅經濟蕭條，俾返啲優惠大家。」

梁凱寧夠吸睛！

下咗唔少苦功！

《疫境中的餐桌》除了找來前無綫主播梁凱寧擔任主持，更找來鄭融、梁茵、林希靈，黃愷怡，林泳淘、黃婉蔓、七仙羽和Coffee等做嘉賓，美女如云！

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