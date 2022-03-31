講你都唔信｜阮兆祥新加坡惹女鬼上身　一日連炒兩次車險喪命

由曾志偉、錢嘉樂、鄭衍峰及馮盈盈主持的《講你都唔信》昨晚（30日）播出最新一集，邀請到阮兆祥、何遠東及鄧兆尊組成的「長情男子隊」對戰由呂慧儀、湯盈盈及滕麗名組成的「愛回家隊」。在講真假故事讓另一隊競猜故事內容的虛實時，阮兆祥就分享了一宗發生在自己身上的恐怖靈異事件，更差點賠上性命。

阮兆祥透露多年前曾試過一日內連炒兩次車，早上由外地抵港後，駕駛七人車趕回家時遇上嚴重車禍，七人車亦全毀掉。由於要趕著開工，阮兆祥回家立即駕駛另一部車，在途中竟然在高速公路再遇上車禍，車輛更翻了一圈，非常驚險。由於感覺極為運滯，透過朋友介紹而請了一位在娛樂圈非常有名的師傅上門化解。

阮兆祥自爆曾試過一日連炒兩次車。（節目畫面）

師傅登門後，拿著羅盤在家中視察環境。阮兆祥指師傅看了客廳及睡房後，當走到衣帽間的門口，師傅立即叫自己返回睡房，並說：「我唔叫你，你千祈唔好出嚟！」其後便聽到衣帽間中發出一連串吵架及打鬥聲。過了數分鐘後，師傅就問阮兆祥是否有去過新加坡及坐過金色的名車，而以上兩件事都在早前發生過。

原來係惹鬼上身。（節目畫面）

原來係惹鬼上身。（節目畫面）

其後，師傅透露衣帽間暗藏隻女鬼，更是由新加坡跟著阮兆祥返港。經過幾番「溝通」後，女鬼承認曾兩度在阮兆祥駕車時扭過軚盤，不過女鬼只是想跟阮兆祥開玩笑，如果是認真的話，阮兆祥早已命喪黃泉。阮兆祥隨師傅回到神壇後，竟然看到香爐上插著三支香，但其中一支香的中間竟然都燒著了，師傅就解釋女鬼已被收伏並鎖在香內，事後阮兆祥亦沒有再發生過靈異事件。