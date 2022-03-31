林志穎12歲大仔Kimi近照激罕曝光　網民大讚：好靚仔隨時超越爸爸

台灣不老男神林志穎 (Jimmy) 與大仔Kimi曾於2013年10月曾一起拍攝內地真人騷《爸爸去哪兒》，當年只得4歲的Kimi超級可愛，輕易吸納了大批粉絲，非常之有人氣，成為不少網民力捧的星二代。不過身為爸爸的Jimmy希望Kimi可以先專注學業，所以不再讓仔仔繼續參與幕前的演出，減少仔仔的曝光。轉眼間Kimi今年已經12歲，明顯長大了不少，身高也快追過爹地。

林志穎與Kimmy曾一起參演《爸爸去哪兒》。

Jimmy的老婆陳若儀前日就於社交網post了Kimi的近照，並留言表示：「與Kimi哥哥的日常，覺得要出運了 出門買東西 哥哥都會幫忙提東西 (而且提的是送給堂弟的生日禮物）覺得感動💜（因為好重🤣）#多陪陪孩子 #長大好像一瞬間 #愛與感恩」

Jimmy的老婆陳若儀。(微博圖片)

她日前又有感而發出post表示不捨得仔仔長大：「哥哥12歲 一直覺得他還是個小孩 感覺就這麽幾個月 好像一瞬間 突然長大般 不太需要我的感覺 餓了會自己煮東西吃 有自己的朋友圈 爸媽不在是他的全世界 雖然有一點失落感 但我知道這是一個 必經的過程 懂得放手 讓孩子們自在飛翔 安心做自己 (不過該管的我還是會管🤪）我會好好珍惜 我們相處的每一刻 並陪著你成為更好的自己 #睡前體悟 #陪睡聊天是如此珍貴 #附上兩張八年前今天的照片」還分享了Kimi的瞓覺相，激罕曝光了Kimi的樣貌，相中可見Kimi擁有超長眼睫毛，不少網民都留言大讚話：「Kimi好靚仔！擁有優良基因」、「顏值隨時超越爸爸。」

林志穎一直都會遮住Kini個樣，但另外兩位兒子Jenson同Kyson反而冇遮。（微博）

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