玄彬孫藝珍婚禮場地揭秘！靠靚景封韓國最美酒店　成巨星擺酒聖地

今日，玄彬、孫藝珍大婚了！筆者從《愛的迫降》開始就一直很喜歡這對CP，現在真是心滿意足！從僅傳出來的幾張現場圖來看，兩人身著白衣，滿眼笑意！太甜蜜啦。



據瞭解，婚禮以非公開的形式舉行，只邀請家人、至親和好友。林允兒、張東健、何智苑等都將出席。婚禮儀式於31號下午3點開始，我們現在來看看這個婚禮的舉辦地首爾華克山莊。

這裡是《情定大飯店》、《繼承者們》等熱門劇集的取景地，曾經出現過現象級的劇集旅遊團，許多人只為打卡劇中同款而來。這裡還舉辦了裴勇俊、金喜善、韓佳人等明星的婚禮，是當之無愧的韓星頂流們御用婚禮場所。有趣的是，筆者發現，它還擁有過亞洲首家W，真是一間故事滿滿的山莊。

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01 依山傍水的“最美酒店”

首爾華克山莊最早被大眾熟知，是因為2001年的韓劇收視王《情定大飯店》，“霸道總裁鼻祖”裴勇俊與宋允兒相戀的故事讓它的取景地也蒙上了幾分浪漫色彩。以至於劇集播出之後，大量的劇迷前去拍攝地重溫美好，甚至還有《情定大飯店》旅行團，為遊客專門制訂了一條打卡線路。其盛景可見一斑。

不過，撇開這些劇與明星的濾鏡，酒店本身也很值得一說。它坐落於遠離鬧市的歷代君王福地峨嵯山，能縱覽韓國“母親河”漢江，集齊了韓國兩大標誌性景觀。四周櫻花、紅葉等綠植讓四時擁有不同之景，因而也有韓國“最美酒店”之稱。

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02 這個娛樂天堂曾擁有亞洲首家W

華克山莊如今屬於韓國大財閥SK實業的麾下，由兩家酒店組成，格蘭德華克山莊首爾和維斯塔華克山莊首爾。共擁有800多間房。不過，就在幾年前，這兩家酒店實為首爾華克山莊W酒店和喜來登華克山莊酒店，其中的W更是亞洲首家。

現在的維斯塔華克山莊首爾酒店應是換牌自W酒店，並於2017年4月重新開業。共有250間房，室內保持了原先W酒店的格局與基調，去除W的跳脫色彩僅留下極簡白色。而原來的線條與圓形等元素又恰當地帶來設計感。

格蘭德華克山莊首爾是兩家中最早開業的，於1963年營業。551間房，設計更偏商務，以白、灰、金為底色，房間28平方米起。除了住宿空間以外，整個華克山莊還是一個集美食、休閒、娛樂、購物為一體的綜合體。

在酒店的九個宴會廳和特殊設施（阿斯頓小屋、野營場）中，可以品嘗到世界風味。從頂級韓餐到酒店自己研發的特色餐食，從北京烤鴨到日式鐵板燒、西餐等，一網打盡。它大而齊全的酒庫也吸引了上流人士一而再地光顧。裡面還放了不少的私人藏品。

當然，提到酒店之中最負盛名的繞不開一下百樂達斯娛樂場。它是首爾兩大娛樂場之一，裡面還擁有2700餘件藝術作品，是許多人喜愛的娛樂天堂。

03 韓國頂流們的御用婚禮場所&熱播劇的忠愛拍攝地

如果要說韓國哪家酒店見證了最多頂流結婚的場面，那一定是華克山莊。它得天獨厚的地理位置，集美食，休閒、娛樂、購物為一體的特性，恰當的設計都讓韓星們很是鍾情。當然，最重要的還有完好的安保措施與私密感。

不過，明星辦婚禮的場所都不是上述的這兩家酒店，它是位於華克山莊坡的華克山莊阿斯頓公館。無敵視野讓漢江也成為婚禮的見證者。根據天氣情況，可以選擇戶外花園舉行露天婚禮或於別墅中舉行溫馨的儀式。

據悉，它的場租費為4000萬元韓幣。2005年正當紅的超人氣美女韓佳人，2007年國民女神金喜善，2015年初代偶像劇男神裴勇俊，還有許茹芸及其SM高管老公的婚禮都在這裡舉辦。

這裡的安保性是被驗證過的，當年裴勇俊結婚時，進入婚宴會場要經保全盤查，媒體、粉絲一概不許入內。別館位於山坡上的位置，讓狗仔隊想要拿到一手高清圖片也實在無能為力。大明星們想要一場不被外界打擾的“普通婚禮”，華克山莊自然成為了理想之地。

值得一提的是，這裡還曾拍攝過《情定大飯店》、《春天的華爾滋》、《繼承者們》等熱播劇。華克山莊也算承載了一代人的青春。不誇張的說，有粉絲看著偶像步入幸福的婚姻殿堂而圓夢，也有不少人在此心碎。