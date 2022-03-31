東張西望｜聾啞美華被趕出屋重過新生活　有指阿娟反追討失業賠償

早前被報道的聾啞女子美華被女保安阿娟趕出家門後，受到大量網民關注，美華於去年12月透過「體恤安置」計劃向房屋署申請公屋，現已獲編配同區公屋單位。但原來美華仕住的公屋缺少了煮食爐、熱水爐、日常家電用品設備，令她只能用熱水壺煲水沖涼。今日（31/03）《東張西望》報道，原來有熱心市民知道情況，立即向街坊收集一些電器用品再轉贈美華，還安排了師傅上門替她的新居所安裝熱水爐和煮食爐，真是人間有愛。



聾啞女美華被趕出屋，真係好慘。（《東張西望截圖）

睇見新居所有電器，美華亦十分開心，用手語說：「開心，謝謝。」還表示終於不用再到運動場用公眾浴室，用手語說：「要朋友陪我，要兩個人去才能洗澡，因為需要朋友替我顧好物品。有時候裡面抽濕機很冷，所以要洗得很快，穿衣服也要快點。有時間還有一些婆婆與我搶廁所，要趕緊佔位子才能洗澡，現在家中有熱水爐，以後可以很舒服地洗澡，謝謝。」

好彩而家有屋住，有電器用。（《東張西望截圖）

另一邊廂，《東張西望》亦派員到了美華之前的居所，雖然阿娟並沒有應門，但屋內就尚有燈光。一些鄰居接受訪問時，就說：「長期24小時都關住燈。」亦有鄰居表示，經常會與阿娟碰面，指她並沒有如早前訪問中所說，會搬離居所。《東張西望》也指出，美華正式入稟追回業權後，有消息指阿娟也想打官司，反追討美華令她找不到工作。幫助美華追討的聾人福利機構創辦人則指，早前遞交入稟狀後，對方不同意且進行反駁，所以現時官司尚在排期當中。

好多市民關心事情進展。（《東張西望截圖）

有指因為新聞曝光，令阿娟搵唔到工做。（《東張西望截圖）