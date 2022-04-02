「天王嫂」方媛素顏揼本教用富婆級面膜養肌　意外曝光超豪浴室

「天王嫂」方媛不時都會更新社交網站同大家分享日常生活，近日她就在「小紅書」上貼影片教大家如何在晚間護膚保養，意外曝光了豪宅浴室的設計，簡約的裝修風格，再加上擺滿鮮花的浴缸，整個浴室環境充滿少女味。另外她以素顏示人狀態超好，獲得不少網友激讚。

方媛同郭富城愛得甜蜜。（方媛微博圖片）

過去方媛拍攝影片的時候，不時都會曝光豪宅內的環境，就好似寬闊的客廳﹑花園等，但極少曝光豪宅浴室環境。近日，適逢她拍片教大家如何保養時，卻意外曝光了其巨大浴室， 眼見浴室的設計樓底相當高，燈光明亮，以簡約風為主，牆壁以白色階磚為主，凹凸位置下方擺放着一台電視機同椅子，在側方就是浴缸的位置，浴缸亦以白色階磚為主，旁邊擺放了多盤各式各樣的鮮花，整個環境看起來香氛怡人，給人一種高貴典雅的感覺。

浴室環境闊落。（影片截圖）

在浴窒拍片素顏上陣的方媛，皮膚狀態相當好。身穿浴袍的她素顏後五官仍然立體，皮膚白裡透紅相當有光澤。而她能擁有如此好肌膚，全靠她自有一套保養方法，她表示在春天這個季節中，氣候環境變化大會影響皮膚，在這個季節只要注重三個步驟保養法則就可以，第一就是清潔，她建議選用鹼性偏少的潔面乳，再用溫水洗淨即可。第二就是要使用化妝水，如噴霧式化妝水等，及後輕拍肌膚好讓皮膚吸收保濕成份，讓皮膚看起來更加滋潤。最後在睡覺前可用睡眠面膜，她自己則選用有白松露成份的面膜，因為營養價值比較高，有抗老修護的功效。

方媛素顏狀態好好呀。（影片截圖）

方媛在最後亦希望大家學會，能擁有健康好肌膚：「希望大家都能達到自己理想的健康好肌膚狀態，由內而外的自信美麗。」而不少網友都非常感謝她的分享，望她持續多多分享。

價錢相當昂貴。（網上圖片）

方媛用的面膜都好名貴。（影片截圖﹑官方圖片）