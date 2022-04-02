劉錫賢信術數「越肥越紅」增至320磅　日食7餐：數得出慢性病都有

現年60歲劉錫賢日前接受鄭丹瑞《健康旦》的訪問，他在節目中除了分享患各種疾病的心路歷程，更大爆當年因聽從一位術數的朋友的一句：「你命格係越肥越紅，超發！」他就由原本150磅，爆增至最高峰320磅，他亦因而患上鬱抑症影響生活。

劉錫賢信術數而增肥！（影片截圖）

二人首次合作《再見王老五》時，劉錫賢只有150磅！（影片截圖）

劉錫賢坦言自己開始增肥後工作量大增：「工作真係好咗，不斷湧進嚟，以前最多做二、三線，但（肥咗）之後又做主角，又做主持，所以好相信，當時真係放任自己，由其是做完縱橫四海，內地工作多咗。（留喺嗰度飲飲食食？）咁樣我就試過一日食7餐，即係不斷食，冇停過。」

劉錫賢日食7餐！（VCG）

目前減了不少！（影片截圖）

身形的暴脹亦為劉錫賢身體帶來不少影響，他透露：「人哋三高，我五、六、七高，血壓高、膽固醇高、尿酸高，基本上可以數得出嘅慢性病都有，除咗心臟病之外。」他更因而患上鬱抑症：「320磅嗰陣我患咗恐病症，以為自己就快死。有一日喺屋企無所事事，坐喺梳化度無啦啦抖唔到氣，感覺窒息咗超過10秒，想打電話都攞唔到。」此後，劉錫賢短短3個月內就瘦了60磅：「鬱抑症嗰段時間我直情唔想做嘢又唔想見人，最嚴重係我睇周星馳嘅戲，人哋笑我喺度喊。」幸得太太的支持令他開始注重健康，他又表示健康是人生最重要的事情。

劉錫賢婚後注重健康！（VCG）

點撃下圖睇劉錫賢多年來身形變化：