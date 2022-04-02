金宵大廈2︱「爛面」蘇皓兒自爆遭伍詠薇虐待：佢行過嚟已經好驚

萬眾期待的無綫（TVB）劇集《金宵大廈2》，將在4月4日正式首播。今（2日）劇集在電視城舉行宣傳，一眾主要演員都有出席，包括陳山聰、伍詠薇、丁子朗、連詩雅、蘇皓兒等，場面相當墟冚。

蘇皓兒與一眾演員出席《金宵大廈2》宣傳。（葉志明攝）

有留意《金宵大廈2》連日來公開的宣傳海報都知道，在單元「雙魚」中，主演之一的蘇皓兒（Chloe）以恐怖爛面妝示人，在接受訪問的時候Chloe就表示化爛面妝用了三至五個鐘，還揚言在拍攝的時候非常害怕飾演自己媽媽的伍詠薇：「我媽媽有啲好瘋狂嘅精神狀態。咁我長期受到好高壓嘅虐待，威迫我做好多嘢，都好繃緊。媽咪行過嚟我已經好驚好驚。」據了解，伍詠薇在劇中飾演一位神經質婦人，經常虐待女兒，又控制不了自己做一些奇怪舉動，故事結構相當有吸引性。

蘇皓兒表示不擔心爛面樣影響形象。（葉志明攝）

Chloe的角色在情緒上會有好多變化，問到當下如何去詮釋各種情緒，她就表示幸得伍詠薇的幫助：「因為伍姑娘長期一Roll機試位，通常拍戲好多次先開始拍，佢試嗰時已經畀好多情緒我，咁我Open自己去接收伍姑娘嘅能量，已經好驚好驚。」

一向給人清新感覺的Chloe有「文青女神」的稱號，被問到拍這類爛面角色擔不擔心影響形象，她就表示不會：「因為始終都係戲。我都想試多啲唔同嘅角色，今次其實好好，一路想要啲突破嘅角色。」相信Chloe會帶給大家耳目一新的感覺。另外，提到感情話題，Chloe就表示目前單身，但不抗拒拍拖：「之前斬釘截鐵話唔需要，依家隨遇而安。」希望Chloe能早日遇到真命天子啦！

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