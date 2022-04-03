童言有計2︱應采兒不喜歡長老湊孫法　虎媽式育兒要Jasper守禮

每個家庭自有一套教仔方法，同時亦很易成為夫妻間婆媳間糾紛導火線。應采兒（新名陳丁冉兒）與陳小春（新名陳泰銓）婚後誕下2名兒子，8歲大仔Jasper和即將2歲的細仔Hoho，應采兒出名是嚴勵的媽媽，對老人家寵孫縱孫行為相當看不過眼。

應采兒（新名陳丁冉兒）與陳小春（新名陳泰銓）婚後誕下2名兒子，8歲大仔Jasper和即將2歲的細仔Hoho。（應采兒微博圖片）

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當日Jasper開始拍攝真人騷，有禮表現就被大讚好有家教，應采兒絕對應記一功。她與袁詠儀在教養節目《童言有計2》大談育兒經，應采兒坦言不喜歡讓四大長老湊孫，因為他們都是「孫控」，經常會寵孫寵過頭變成縱壞。例如應采兒爸爸便經常在晚飯前，問Jasper想食麵還是食飯。雖然這舉動表面上很貼心，卻令應采兒無名火起非常生氣：「這裏不是餐廳，有什麼吃什麼！」堅持用不着什麼事也讓小朋友的意見優先。

應采兒認為不應該給孩子特權，決定自己想吃什麼。（YouTube截圖/湖南衛視芒果TV官方頻道）

事事以小朋友意願為先，除了煮飯前，應采兒對開飯時長輩讓小朋友先選先吃亦非常看不過眼：「有時候一家人用有轉盤的圓枱吃飯，有些長輩總會先將菜轉到孩子面前，讓小朋友先吃。」應采兒都會拒絕長輩的好意，並告訴兒子「不，我們可以等」，認為「孩子必須等長輩開動後，才可以開始吃」。她又提到若然碟上只剩最後一塊肉或菜，也會告訴孩子，不能因為碟上是自己愛吃的，就直接把菜吃光。嚴厲教育方式主持人不禁問，是否設下很多規矩要遵守，她則堅持：「這是基本禮儀。」

應采兒對兒子嚴勵堅持是「基本禮儀」。（YouTube截圖/湖南衛視芒果TV官方頻道）

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