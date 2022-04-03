苗僑偉曾於亞視台慶公開數戚美珍：都無乜好　網民讚好真實的一對

現年63歲的三哥苗僑偉與60歲的老婆三嫂戚美珍於1990年結婚，由拍拖至今相愛30多年，今年是兩人結婚32周年，依舊恩愛如昔，是圈中的模範夫妻。日前ATV亞洲電視的官方抖音號就分享了一段1993年亞視台慶的片段，距今已經29年，片中當晚的大會司儀沈殿霞、李香琴、大姐明林健明、盧海鵬以及譚炳文齊齊到台下訪問三哥三嫂。李香琴問三哥：「講實在話喇，阿戚 (戚美珍) 係咪一個好老婆先？」大姐明說：「收到風話佢成日蝦你架喎。」在旁的盧海鵬即說：「佢夠膽講唔好咩。」三哥就問：「真係要講實話呀？」三嫂隨即望住他說：「你夠膽你就話唔係。」

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此時三哥便說：「佢呀，除咗識煮飯洗衫打理家頭細務、湊女、打理生意，其他都無乜好處。」李香琴附和大讚三嫂真是好乖女，真是個好老婆，三哥即賣口乖說：「唔好就唔會做你契女啦，係咪呀。」認真識講說話。兩人當晚又首次以夫妻檔同台獻唱，演唱經典金曲《在我生命中的每一天》。網民看完片段後都紛紛大讚三哥三嫂：「好恩愛呀」、「好真實的一對」、「真的是郎才女貌」、「唱得好好聽」、「果然是模範夫妻」。