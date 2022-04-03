林作$500賣對話遭轟出賣朋友　反發火叫袁嘉敏道歉：佢而家屈我

袁嘉敏 （Candy）前日 (1/4) 突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣，人品低劣，表示：「One year with the Cheung, what a nightmare. （在鍾家的一年是一場噩夢）」作為鍾培生死對頭的林作抓緊機會連環抽水，近日他貼出一張與Candy的微訊對話截圖，並寫道：「本人已和飛離香港的袁小姐取得聯繫。欲知對話內容，請DM（私訊）本人。位位5舊（嚿）。」更指自己本人只接受PayMe和轉數快收費，似乎有心借Candy搵外快。林作今日（3日）上載朋友於Payme過數500元的證據，又回覆傳媒稱已賺5位數字。



鍾培生一家關係好好！（IG/@khdcheung）

Candy今日出文鬧爆林作，直指遭對方出賣，「今午記者告訴我，林作在販賣我和他的私人訊息。我昨晚是有叫他不要Comment咁多，因為件事都唔關佢事，語氣也不是在命令他什麼的，早前幫過他，希望他在這刻Comment少些。他一早起身就拿出來賣。也好，讓市民看清楚他會五百元出賣朋友。」Candy又透露曾讓拳賽飛給林作，而林作也並非等500元開飯，她傷心又生氣地說道：「幫朋友的後果是出賣。這種男人也真悲哀。」

袁嘉敏發火鬧林作出賣朋友。（Instagram/@candy_kamanyuen）

林作回覆《香港01》表示，出售對話截圖只是開個玩笑，自言「冇料可以爆」，他說：「我都唔係好清楚。因為其實我同佢冇咩對話可言，我純粹講句『保重』、『係咁』、『加油』嗰啲呢！所以冇任何嘢，我都唔知任何內情，我冇料可以爆㗎！所以佢話我爆料，我都唔係好明點解。」

林作似乎有心借袁嘉敏搵外快。（Instagram/@jolamchok）

林作續表示：「佢有問我係咪知道啲乜嘢，我有同佢講我乜嘢都唔知，放心我咩都唔會亂講。咁當然啦，我咩都唔知點講啫！大家有分寸㗎嘛！所有人裡面佢應該好清楚啦，如果我有同佢傾過敏感嘢，知內情，佢就驚我爆佢料啫，但我都冇同佢傾過。」林作又稱Candy沒有直接講明叫他不要再評論她與鍾培生一事。

林作說如果帖文獲得一萬個Like，便會親自聯絡袁小姐問個究竟，更邀請網民競猜「古怪要求」到底是什麼。（IG/ @jolamchok）

至於有人付款500元給林作，林作表示是朋友向他買衫過數給他。他透露有網民向他購買對話截圖，但他一概沒有搭理，「當然有好多網民亂嚟啦，但我點會睬啫，我冇料畀人呀嘛！我點夠膽真係做呢？我要真係有貨先可以成交啦！」

林作自稱無辜，「我們的對話正正顯示我的清白」，反而提出Candy應向他道歉，「佢應該嚟同我道歉囉，佢依家屈我。」

袁嘉敏在曬性感相方面絕對是不遺餘力。（Instagram/@candy_kamanyuen）

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Candy和林作曾一同上鏡：