陳冠希零P圖照流出　滿臉皺紋眼袋極明顯　網民感嘆「男神老了」

潮流之神帥臉不再？陳冠希長相帥氣， 2008年因「豔照門」事件形象重創，逐漸淡出演藝圈。自愛女「Alaia」出生後，陳冠希如浪子回頭，將重心轉往家庭，目前與妻女定居美國洛杉磯的他，近日被民眾巧遇親民給合照，但照片曝光卻被網友嫌老了不少。



陳冠希零P圖照流出，臉上明顯有歲月痕跡

近日有女粉絲在路上捕獲野生陳冠希，遇上粉絲要合照，陳冠希來者不拒，還露出燦爛微笑，完全沒有明星架子，穿著依舊時尚，但帥臉卻不如從前。脂粉未施的他，臉上明顯有歲月的痕跡，不只皮膚鬆弛，眼尾、嘴角滿是細紋，還有明顯的眼袋，老態藏不住，讓不少網友看了失望直呼「歲月不饒人」、「皺紋好深」、「男神也老了」。

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陳冠希浪子回頭成新好男人

陳冠希的火爆性格深植人心，爭議事件層出不窮，最廣為人知的莫過於「豔照門」事件，當時有眾多女星受害，陳冠希也淪為過街老鼠，人氣不再。直到2010年才宣告復出。陳冠希在遇見超模秦舒培後，瞬間從壞孩子變新好男人，隨著Alaia出生，陳冠希更晉升寵娃魔人，是個不折不扣的女兒控，愛家形象讓外界逐漸對他改觀。

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