網紅葉俙賢坦承有人問價 聞鍾培生即語窒：上司下屬關係

網紅Amber（葉俙賢）早前參與由鍾培生有份投資的電影《#PTGF出租女友》時驚人身材盡現人前，令人目不轉睛，人氣火速爆升。早前Amber更被變態狂迷性騷擾傳露械照，搞到十分無奈。今日（4/4/）Amber出席宣傳活動，提到被性騷擾一事，她接《香港01》訪問時說：「其實而家都仲有被性騷擾。之前我覺得會好好笑，但之後覺得佢哋好無聊囉，佢哋淨係傳只係個性器官俾我，日日都係嗰個我會覺得好悶囉。有時候都會同一日有十幾人都係傳呢啲相。其實呢啲相有咩好睇呢。」

Amber聞鍾培生即落閘，澄清與他只是上司同下屬關係。（吳子生攝）

被問到有否被人問價？Amber續說：「佢哋會係我啲相下面留言問我收幾多錢，過夜又咩價錢。但如果嗰個人係男朋友嘅話，咁嗰個真係唔使錢，咁點會收錢呢。哈哈！（有冇人開價千萬包你？））如果有人開價成千萬，我就會唔喺度做訪問啦！（好坦白喎！）問題係而家真係冇嘛！一千蚊都冇人俾我呀。（鍾培生肯搵你呢？）唔好，唔好、唔好！呢個我同佢係上司同下屬嘅關係嚟嘅，上一套戲佢都係其中一個投資方，如果佢身為我嘅朋友，我係OK。但如果要有進一步嘅話……我係高攀唔起佢。（佢冇約你食飯？）冇，我哋冇交換聯絡方法，大家只係喺慶功宴食過飯。」

Amber透露每日都會收到不明來歷的露械照。（吳子生攝）