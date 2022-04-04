Super Junior隔兩年日本再開Show　利特擺左個大烏龍差D冇得入境

撰文：胡凱欣
出版：更新：

韓國人氣男團Super Junior於2005年成團，當中經歷不少風雨，至今仍剩下9名成員，Super Junior日本官方網站公布4月2-4日會在埼玉超級競技場舉辦「SUPER JUNIOR Japan Special Event 2022 ～Return of the KING～」粉絲見面會。而3月底各成員已在日本進行隔離，為開Show進行準備。

日本官方圖片

由於團員申東熙（神童）再次確診，所以官方網站亦宣佈神童不會出席是次見面會，望大家諒解。因為疫情關係，Super Junior已經兩年沒有在日本開Show，團長利特笑言自己的日語早已忘記了，所以在入境關員詢問時，利特因只記得「是」的日語，所以回答問題時全都回答是，連關員問是否確診及有發燒，他也回答是，差點被拒絕入境擺了個大烏龍。

日本粉絲見面會宣傳短片 (官網截圖)

雖然Super Junior已兩年在日本沒有活動，但場館依然爆滿人氣不減。昨日（3日）Super Junior於記者會上回答問題時東海提及自己膝蓋於1月進行了手術，但他會盡力進行復健；銀赫剛表示終於來到日本，很想念日本；利特表示在今年的專輯製作和音樂會上會盡他所能。而今日（4日）演出的最後一天，同時今天亦是隊員銀赫的生日，未知完Show後他們會怎樣慶祝呢。

今天（４日）是銀赫的生日 (ig@Superjunior)
+2

同場加映：回顧近年東張西望離巢女神　收入倍升算小事有人買過億豪宅

點擊下圖睇近年《東張西望》離巢女神近況：

+7
新冠肺炎︱Super Junior神童二度確診　BTS柾國入境美國驗出陽性沈月遠赴韓國與Super Junior希澈密會　男神幫佢挽手袋關係匪淺？35歲Super Junior始源坦言想結婚　自爆被父親催婚新冠肺炎︱Super Junior銀赫初步確診　3日前曾錄《Running Man》日韓演藝圈一周逾50藝人確診　深田恭子、Super Junior銀赫全中招Super Junior東海受傷拖11年先做手術　Po憔悴入院照報平安Super Junior利特、希澈都要步入40歲？　盤點2022年39+1韓星KBS歌謠大祝祭2021︱重現少女時代　致敬男團獨欠Super Junior新冠肺炎｜Super Junior崔始源宣布確診　SM娛樂：已打2劑疫苗新冠肺炎｜Super Junior神童確診　兩天前被列為密切接觸者
Super Junior
希澈
東海
始源
銀赫
利特
神童
藝聲
圭賢
厲旭
你可能感興趣