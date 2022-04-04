Super Junior隔兩年日本再開Show 利特擺左個大烏龍差D冇得入境
撰文：胡凱欣
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韓國人氣男團Super Junior於2005年成團，當中經歷不少風雨，至今仍剩下9名成員，Super Junior日本官方網站公布4月2-4日會在埼玉超級競技場舉辦「SUPER JUNIOR Japan Special Event 2022 ～Return of the KING～」粉絲見面會。而3月底各成員已在日本進行隔離，為開Show進行準備。
由於團員申東熙（神童）再次確診，所以官方網站亦宣佈神童不會出席是次見面會，望大家諒解。因為疫情關係，Super Junior已經兩年沒有在日本開Show，團長利特笑言自己的日語早已忘記了，所以在入境關員詢問時，利特因只記得「是」的日語，所以回答問題時全都回答是，連關員問是否確診及有發燒，他也回答是，差點被拒絕入境擺了個大烏龍。
雖然Super Junior已兩年在日本沒有活動，但場館依然爆滿人氣不減。昨日（3日）Super Junior於記者會上回答問題時東海提及自己膝蓋於1月進行了手術，但他會盡力進行復健；銀赫剛表示終於來到日本，很想念日本；利特表示在今年的專輯製作和音樂會上會盡他所能。而今日（4日）演出的最後一天，同時今天亦是隊員銀赫的生日，未知完Show後他們會怎樣慶祝呢。
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