日韓演藝圈一周逾50藝人確診　深田恭子、Super Junior銀赫全中招

新冠肺炎在全球肆虐，日本確診數字暴增至6萬多，而韓國更單日急升過萬名確診者，令日韓演藝圈成為重災區，短短一星期已經有超過50位藝人偶像確診，令無數戲劇和綜藝節目大受影響。
日本方面，確診的藝人有深田恭子、佐佐木希、KAT-TUN成員龜梨和也及《如果30歲還是處男，就能成為魔法師》 赤楚衛二等等接近40位，而韓國演藝圈則在一星期有13位偶像確診，其中THE BOYZ成員Eric已經打齊三針疫苗仍染疫，另外其隊友泳勛之後亦宣布確診，其餘中招韓國藝人還包括Super Junior成員銀赫、前SISTAR成員孝琳iKON四位成員金振煥、宋允亨、金東赫和具俊會、WEi三位成員金東漢、劉勇河和姜錫華、WINNER成員李昇勳，以及TREASURE成員YOSHI。
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