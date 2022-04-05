王羽病逝｜曾戀林青霞怕毀玉女忍痛狠斷情　再婚捉姦怒揭少妻出軌

憑電影《獨臂刀》成名，有「獨臂刀王」之稱的王羽，今（5日）晨在台北振興醫院病，享年80歲。他的女兒王馨平今早在facebook宣布噩耗：「萬分悲痛的告訴大家，我們敬爱的父親王羽先生，在經歷了六年與病魔搏鬥之後，已於四月五日早晨，在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采。抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀- 俊朗的大俠形像， 將永存於電影歷史及影迷心中。」

王羽出生於1943年3月28日，原名為王正權，因為參與導演張徹於1967年拍攝的電影《獨臂刀》而走紅。（視覺中國）

王羽的武俠形象深入民心，年輕時外型出眾，英姿颯爽，有過幾段風流情史，且與不少女星傳過緋聞。他的第一任妻子是香港已故「學生情人」林翠，林翠比王羽大8歲，她因為受不了前夫名導秦劍好賭成性，於1969年決定離婚。王羽當時便熱烈追求失婚的林翠，兩人感情發展一日千里，豈料秦劍竟然自盡，輿論即一面倒指責王羽介入王翠的婚姻。不過王羽和林翠並未因此而分開，更於同年結婚，兩人婚後育有3名女兒，包括長女王馨平。兩人於1975年傳出分居，據傳是林翠受不了王羽常有緋聞，甚至還有家暴的傳言，同年兩人正式離婚。林翠1995年時因為氣喘病逝，王羽當時談起前妻，曾沉重地表示：「她從小就有氣喘毛病，真是可惜。」

一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽今早（5日）因病逝於台北振興醫院，享壽80歲。女兒王馨平在網上宣佈惡耗：「經歷了六年與病魔搏鬥之後辭世。」（王馨平FACEBOOK）

王羽於1981年與當年21歲的空姐王凱貞在夏威夷閃婚，多年後兩人分居，王女想結束18年的婚姻關係，但王羽不肯簽字。1999年王羽到警署報案，並找警察陪他去捉姦，結果抓到王女與人同居。他之後控告王女與人通姦罪，但此事最終和解收場，王羽亦與對方離婚。

王羽亦曾先後與林青霞、林鳳嬌、崔苔菁等女星傳過緋聞。有指他與大美人林青霞有過一段情，但怕自己的負面形象影響對方的玉女形象，只好狠心忍痛斬斷半年情。年紀大了的王羽依然魅力不減，他於10年前就自爆與比他年輕40歲的中國女粉絲發展了一段爺孫戀，還打算結婚，可惜遭女友母親反對，兩人拍拖4個月後便分手了。