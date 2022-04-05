王羽病逝｜傳棒打鴛鴦致女兒與鄭嘉穎分手　王馨平多年後為父平反

傳奇武俠巨星「獨臂刀王」王羽今早（5日）於台北病逝，享年80歲。女兒王馨平（Linda）在社交平台宣布，父親與病魔搏鬥六年後離世。作為一代大俠，王羽非常愛錫家庭，尤其是女兒王馨平，當年更傳出得悉女兒跟鄭嘉穎拍拖後棒打鴛鴦。

王馨平與爸爸感情非常好。（CFP）

王馨平是一代大俠王羽與林翠的大女，1993年出道時火速爆紅，更橫掃當年香港樂壇新人獎，亦在台灣推出的首張國語專輯《別問我是誰》創下大賣60萬張的紀錄。有傳當年王羽讓女兒簽約唱片公司時，曾叮囑唱片公司高層好友要好好照顧女兒，不可讓狂蜂浪蝶靠近。

當年王馨平在台灣推出的首張國語專輯《別問我是誰》創下大賣60萬張的紀錄。（CFP）

而屬同唱片公司寶麗金的鄭嘉穎，因與王馨平一起工作而擦出愛火。有指當王羽得悉戀情後，不滿女兒跟人氣不高的鄭嘉穎拍拖而立即插手棒打鴛鴦。一方面向女兒施壓，一方面向唱片公司發出警告。為了不得罪王羽，唱片公司最後只好「放棄」男方。當時同公司還有兩大天王張學友、黎明，鄭嘉穎的唱功不及張學友，形象又與黎明重疊，加上拍攝電影及唱片的成績未如理想，令鄭嘉穎星路平平。

王馨平當年和鄭嘉穎有過一段情。（網上圖片）

雖然兩人一直都沒有高調認愛，而鄭嘉穎亦沒有親口證實，不過王馨平曾承認對方為「一生中最美好的回憶」。最後兩人於1999年分手，結束六年情，兩年後王馨平亦宣布與富商李家輝結婚。不過有指王馨平與鄭嘉穎一直保持友好關係，至今亦是有聯絡的朋友。

有傳鄭嘉穎被王羽棒打鴛鴦後，星路平平。（CFP）

相隔多年後，王馨平接受電台訪問時重提與鄭嘉穎分手真相，更指當年爸爸沒有棒打鴛鴦。王馨平為父親平反說：「其實大家一路以為我Daddy（王羽）喺中間反對，而我就聽我Daddy嘅說話，其實你哋錯啦！其實我唔係咁乖，我係幾反叛又幾有主見嘅人，所以到最後係我哋兩個自己行唔到落去，我哋係和平分開，並唔係因為有Daddy嘅因數喺裏面，其實作為父親或母親，你認為會管到子女嘅感情咩？係管唔到嘅，如果到最後我要同某某人一齊，我諗到最後，我Daddy惟有接受，其實我Daddy唔係大家所諗嘅咁固執，佢喺我面前其實都有柔情嘅一面。」