女神林志玲產後極速恢復最索狀態有秘技　47歲逆齡靚樣廿年如一日

47歲女神林志玲自2019年下嫁日本男團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）後，一直在日本過着幸福美滿的婚姻生活，還間中傳出懷孕傳聞，而最近1月31日農曆新年除夕就突然於社交網站宣布喜訊已誕下一男：「終於、終於等到小天使誕生到我們家！」正式成為一家三口的快樂家庭，吸引舒淇、徐若瑄、林心如等「星級網民」留言，不過林志玲一一回覆圈中好友祝賀後，便絕跡網絡接近兩個月專心湊B，到上月27日才公開一張自拍照並寫道：「午安旺旺，每天的能量來源 #田原香」，大騷水靈逆齡靚樣。除了產前產後零分別，林志玲的逆齡功力其實比起不少人想像更加深厚，雖然眨眼已經投身演藝工作20年，但樣子仍然Keep住與剛剛入行時一樣。

林志玲年初宣布誕下一男，更公開一家三口的手手照，非常溫馨。（Instagram/@chiling.lin）

林志玲上月27日大曬逆齡靚樣，明顯極速恢復最索狀態。（Facebook/@ChilingLinOfficial）

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林志玲不單止靚樣不受時間影響，連身體狀態亦完全做到逆齡保養，現在還要身兼母職照顧B仔，連有份幫老婆餵奶、換片的AKIRA都讚佩道：「看到這樣的志玲真的讓我很尊敬。」志玲美麗又充滿活力，全因她十分注著重女生方面保養，常常親身分享自己保養是「身體由內到外保養、而不是靠外面塗塗抺抺」還有保持心境「正能量」。而上年她自己執導拍攝田原香滴雞精廣告時，便以行動證明有活力、識保養加上正能量，便可以愈靚愈健康。當時，身兼廣告導演的她當時以白色T恤、超貼身牛仔褲上陣，不但展示超修長無敵美腿，更在鏡頭前不斷扭腰跳舞，而她更透露開工前曾與老公AKIRA討論如何營造正能量氣氛，所以特別選用了AKIRA所屬組合EXILE中具活力節奏感的作品《Sunshine》作為廣告主題曲。

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林志玲保持到廿年如一日，除了有愛情滋潤，她更分享到十多年每日都飲用滴雞精是她的保養小秘技，而不少凍齡女神例如林心如、佘詩曼、鍾嘉欣和黃翠如，亦與林志玲一樣有飲滴雞精。滴雞精作為女生保養恩物，原來含優質蛋白質和重要維他命，幫助身體製造骨膠原，更有提神作用，適合男女老幼飲用，所以好多媽媽同女生補養飲用時，也會與家人分享。而且滴雞精含麩醯胺酸亦可增強肌肉組織、加快傷口修復，更尤其適合準備懷孕、懷胎十月、坐月回春，以及哺乳女士輕鬆飲用快速補養。唔怪得就算林志玲生B損耗了不少元氣，都能快速恢復至最Fit狀態啦！