金宵大廈2 | 首集埋下勁多重大伏線　監製親解陳山聰是否鬼魂之謎

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》昨晚（4日）播出首集《七樓半（上）》，留下不少伏筆，許多觀眾看畢大讚懸疑感爆燈，追得過癮。首集出場的男孩及女孩分別為童年Joey及童年Ella，兩人相遇場口相當詭異陰森，似乎是一條貫穿全套劇集的主要伏線。



小男孩埋藏了甚麼秘密？（劇集截圖）

除了上述場口外，首集都埋下許多懸念。例如Ella曾於金宵大廈的商店玻璃倒影中看見抵台灣傾生意的Maurice，又看到窗外下滂沱大雨，出電梯後卻發現天氣晴朗。而Maurice行李內有濕透的雨傘，但他卻告訴Ella台灣天氣很好，沒有下雨，令人懷疑Maurice是否根本沒有到台灣出差。

原來冇落雨？（劇集截圖）

劇中的水和鏡子也是重要線索之一。Ella在浸浴時從矇矓的鏡中仿佛看見甚麼，Maurice又抱住Ella對鏡道歉，究竟是否為出軌悔疚？有觀眾又認為，Maurice回港後性情大變，似乎患有人格分裂，或其實他是從其他平行時空過來的Maurice，對住鏡子向Ella真正的男友道歉。

Maurice對Ella忽冷忽熱。（劇集截圖）

監製葉鎮輝澄清指陳山聰沒有死到，笑言觀眾想象力豐富，他說：「冇呀，山聰冇死到呀！哈哈！大家可以諗吓一對情侶嘅關係到底係點樣，你就會知道陳山聰唔係一個好跳嘅情緒嚟。」至於陳山聰到底有否去台灣出差，葉監製解答道：「睇到最後就會穿㗎啦，好後面就會知！喺鏡見到山聰、由落雨變冇落雨，呢啲懸念去到後面就會慢慢穿。」

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