網紅模仿張栢芝《喜劇之王》登熱搜　被指似足原版反遭網民鬧爆

日前，一條名為「張栢芝看了都要愣兩秒」的話題登上微博熱搜，但卻引致不少網友嘲諷同謾罵，原來在3月30日，一位名為「傅羊羊」的網紅在抖音模仿了電影《喜劇之王》中，張栢芝向周星馳學習「冧麻甩佬」的對手戲片段，獲抖音網友力讚，從而出現在了微博。



過億人討論該話題。（微博截圖）

片中的「傅羊羊」身穿紅色上衣，將自己剪接為戲中女主角，同星爺「對戲」，模仿栢芝由強勢變得溫柔的一幕，她配文寫到：「演技不好，所以我學嘛，哈哈哈哈哈哈。」這個視頻吸引過百萬人點讚，逾6萬評論，大讚「傅羊羊」模仿得神似「柳飄飄」。想不到幾日後，微博便出現了「張栢芝看了都要愣兩秒」的熱話，因此引起網友不滿，認為她抽水：「跟張栢芝差了十萬八千里」、「網紅和演員的差別，栢芝看了只會無語」、「挺漂亮的，但是不要跟張栢芝比啊，張栢芝是漂亮到極點的那種」等。

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事後，「傅羊羊」在微博回應道：「熱搜不是我想的，只是想致敬一下那些經典的電影，自己做個夢，謝謝大家的各種建議，有則改之，無則加勉，感恩。」而從她的抖音來看，有不少短視頻都是模仿香港影視作品，熱衷港風，坐擁近300萬粉絲。

「傅羊羊」對熱搜回應。（微博@傅羊羊）

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41歲的張栢芝外貌一直備受認可，近年在內地發展的她，通過綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》人氣更上一層樓，多年來網友對她樣貌的讚賞從未停止過，是不少人心目中不可超越的「盛世美顏」。