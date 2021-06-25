讓生活好看2 | 張栢芝體驗幼稚園老師　自曝從小的夢想是開幼稚園

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-25 07:00

內地真人騷《讓生活好看2》最新一集以「今天不是藝人，是——？」為主題，栢芝選擇到幼稚園體驗，做一日實習老師，感受不同的生活。

今次的主題是藝人體驗另一種職業。（視頻截圖）

育有三個小朋友的栢芝，從來都毫不吝惜在大眾面前表達自己對小朋友的喜愛，甚至表示：「如果我不是當演員，我不是當明星，應該機率很大，我會把那個（老師）當做我的工作，因為我喜歡小孩。」

栢芝挑戰做幼稚園老師。（視頻截圖）

開始一日工作之前，栢芝先接受了一個非常重要的「急救培訓」，學習如果小朋友哽住、創傷、燙傷應該如何應對，她專心聆聽校醫講解，用公仔上手時更一點即通，經驗老到。隨即逐一了解學生資料，非常用心。

正式同小朋友見面時，栢芝也相當有一套，見大家對她一臉茫然，便即刻拿出玩具「誘惑」，很快就與一班小朋友打成一片。戶外運動時間，有小朋友因爭皮球起爭執，栢芝輕鬆化解矛盾，帶著大家一起玩耍，照顧有加。

午飯期間，栢芝負責幫小朋友們盛飯，並留意到大家的過敏信息，照顧到每個人的需求，當中有小朋友搞到整個枱面全是飯菜，嚇到栢芝都大叫「Oh my god」，然後予以耐心教導，令網友相當佩服她的耐心同方法。栢芝在訪問中稱，這些孩子只是想引起自己注意，並不是頑皮：「他們不是突然間這樣子的，我覺得有原因的東西，就不要怪責，我們要尋找那個原因在哪裡。」遇到太小的小朋友自己睡不著，栢芝還親身上陣哄對方睡覺，親切又貼心。

+ 2 + 2 + 2

安排完小朋友午睡之後，栢芝同老師們終於都可以休息一下，對於栢芝的表現，幼稚園老師大讚「非常非常好」，可以達到90分，栢芝笑言：「其實十一個對我來講不（是）壓力，我就擔心他們安全，所以我眼神一直不停地在看。」她續指道：「我從小的願望就是開一個幼兒園，那個是我的夢想。」對於很多人看見小朋友都頭痛、麻煩，栢芝則剛好相反：「看到他們我就覺得好放鬆。」如果重新選擇一次演員、幼稚園老師、餐廳老闆，她堅定地說：「那肯定是幼稚園老師。如果我在這一行退休了，不做了，然後還是想要回去（做老師），一輩子都可以做很長時間。」

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