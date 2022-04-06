陳山聰全裸露股瞓天台獲讚優質股　李施嬅孖趙希洛浸浴曬閨密情

由葉鎮輝監製、羅佩清擔任編審的《金宵大廈 2》，陳山聰、李施嬅、張彥博、伍詠薇、趙希洛、鄭子誠等人為劇集的主要演員，逢周一至周五晚九點半翡翠台播映。 昨（5 日）晚劇集講述于洋飾演的陳生力意外遭鋼質飲管插死後驚現「詐屍」，鄭子誠（飾兒子喜力）及曾展望（飾孫兒健力）為免洋飾之死影響二人的單位繼承權，決定合力隱瞞生力之死，李施嬅（飾Ella）無意中得知于洋已死後，慘遭鄭子誠追殺，陳山聰（飾 Maurice）及時出現把施嬅救走，最後三父子葬身於火海，而劇集結束前，把施嬅救走的山聰竟忽然又以全裸姿態「跌落」在金宵大廈天台上，相當耐人尋味！

陳山聰（飾 Maurice）及時出現把施嬅救走，最後三父子葬身於火海。（節目截圖）

讓網民對於陳山聰在劇中扮演的角色更感好奇，而監製葉鎮輝就笑著大賣關子謂：「山聰點解會全裸喺天台出現呢？大家睇到最後就會知道架喇，因為講少少都會穿橋，你哋到時睇完晒，我再解釋番畀大家聽佢點解全裸啦。」（咁山聰知道要拍全裸戲有冇掙扎？）「我同佢互相信任架嘛，我話點佢就點架喇，佢完全唔會過問我，話拍就拍架喇。」 對於山聰全裸演出，網民大致表示震撼，並大讚山聰優質股。另昨晚施嬅與趙希洛的好姊妹浸浴戲亦同樣吸睛。

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