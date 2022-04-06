《社內相親》安孝燮真實女友身份被爆　與朴智賢已穩定交往5年？

安孝燮通過《社內相親》成功爆紅，可是他過去提及女朋友的言論隨即被翻出。近日有韓國頻道在YouTube上爆料指，安孝燮真實女友是同是演員的27歲朴智賢，更指二人已穩定交往5年。



韓國頻道「Sojang」爆料安孝燮與朴智賢正在穩定交往5年。（YouTube截圖）

韓國頻道「Sojang」日前爆料安孝燮劇外的真實女友是富二代演員朴智賢，表示兩人於2017年拍攝廣告認識，當時安孝燮初出道仍活躍於模特兒界，至今兩人已交往第5年。爆料者講到，兩人的IG上有不少交往證據，包括在同一餐桌上拍照，以及朴智賢戴眼鏡的自拍照中出現男性倒影等。而安孝燮過去亦在拍攝《浪漫醫生金師傅2》被問過，拍吻戲的話女朋友會否生氣，當時他鬆口回答「不會」，間接公開了有女友的事實。

按圖睇爆料證據：

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二人2017年通過拍廣告認識。（EDWIN）

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1994年生的朴智賢於2014年出道，近期參演過《柔美的細胞小將》和《新入史官丘海昤》等韓劇，主要擔任女二的配角，知名度不算十分高。朴智賢除了被爆是富二代外，畢業於韓國外國語大學西班牙語系的她亦是高材生一名，廚藝也相當了得。有指安孝燮曾講過自己偏好年上及「腦性女」，因此網民都覺得朴智賢非常附合安孝燮的理想型。雖然現時網上對安孝燮女友身份議論紛紛，但由於雙方公司未有回應，因此暫時未見韓國傳媒有廣泛報道。

朴智賢獲網民大讚與安孝燮相當適合。（Startoday）