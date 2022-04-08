彭家麗險喪命後轉做打工仔　迫地鐵都覺興奮：終於知咩叫人海

彭家麗當年因「CBS/Sony亞洲之星歌唱比賽」而獲得一紙唱片合約，歌手成為她人生中第一份工，直到04年遭賊人扑頭搶劫，喺鬼門關走一圈後，彭家麗對人生有另一番體會，於是趁機轉行做寫字樓工。

彭家麗於04年遭賊人扑頭搶劫，因頭骨破裂幾乎喪命，事件令她對人生有了另一番體會。(ig圖片）

日前她接受港台節目《安哥同學會》訪問時，提到早年曾經諗除咗歌手以外自己可以做什麼，又會問朋友返工有什麼感受：「當時朋友公司請私人助理，我返工第一日HR帶我去每個部門，有啲同事好驚訝、亦有同事以為係偷拍節目。」彭家麗曾經因為拍買劇而買了不少OL衣服，所以當她到寫字樓上班時，終於有機會穿上這批衣服，感覺十分有趣：「第一日返工好開心，我一落到地鐵終於知道咩叫人海， 迫到前後左右都夾住，仲要未必上到車，嗰一刻我真係經歷人生，好開心、好興奮。其實我部門係發展部，要負責睇住28間club嘅合約，同埋每間club由裝修到開張我都要跟，呢份工令我學咗好多嘢。」

上月推出最新個人單曲《醜怪》。

彭家麗表示曾有朋友問她為何可輕鬆以放下身段打工，她說：「我返工之後發現原來我有好多嘢唔識，所以點夠膽話自己高高在上。」彭家麗在房產公司工作了一年多，其後因裁員而離閞，不過她表示至今仍然有與同事聯絡，十分長情。