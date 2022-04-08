金宵大廈2｜陳山聰全裸露股「香港限定」 內地觀眾不滿冇得睇

由陳山聰及李施嬅主演的TVB奇幻劇集《金宵大廈2》日前首播，一班「金宵迷」都緊貼劇情，每集都掀起網民熱烈討論。當中Maurice（陳山聰飾）忽然跌落在金宵大廈天台上，更以全裸露股登場，這一幕大為震撼，不少觀眾都大讚他為演出而犧牲，而山聰在接受《香港01》訪問時亦重申沒有用替身：「我話梗係唔使替身，我做。其實去到後面大家解構到點解我會喺個天跌落嚟，然後全裸。」不過原來山聰這場犧牲色相的演出是「香港限定」，而內地版就被打格處理！



《金宵大廈2》未有在優酷播出，而是在TVB內地官方平台「埋堆堆」獨播。（微博@埋堆堆劇綜）

《金宵大廈》在2019年播出時贏盡口碑，續集《金宵2》自然一樣受歡迎，除了本地劇迷睇得投入之外，亦吸引到不少內地觀眾追看。不過作為TVB與內地平台優酷的合拍劇，《金宵2》未有在優酷播出，而是在TVB內地官方平台「埋堆堆」獨播，而且要付費成為會員才可以睇到最新一集，但原來內地網民所看的只是刪減版，劇中的恐怖情節、驚悚畫面等都被Cut，而山聰全裸露股的一幕就被「打格仔」，不少網民對於未能睇到原版大感失望，更紛紛留言表示不滿。

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提到劇集內地版經過修剪及刪減，山聰就表示無奈：「我冇睇過內地版，但都好感謝金宵迷嘅支持，好多人都好緊張我係邊個，係咪真係死咗，而呢個亦正正係我哋嘅特色，想有呢個效果。雖然刪減係感覺爭啲，但我都知因為套劇題材比較敏感、大膽，畫面驚悚，所以冇辦法，我都控制唔到。（全裸演出被Cut會唔會可惜？）咁我個『八月十五』又唔係咁需要睇嘅，唯有靠佢哋幻想下啦，同埋我都只會做一次，睇到後面就會知係全裸有原因嘅。（會唔會諗下點補償返？）真係冇辦法，就算我再Post都會Block咗我，內地唔容許，睇下以後點畀返啲甜頭，拍多啲好戲啦。」

山聰都好無奈。（微博@陳山聰）

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其實今次不但是山聰首次「露股」上陣，更是他拍劇以來尺度最大的一次：「絕對係有史以嚟最大嘅一次，就係咁先矜貴。（接唔接受到再豁出去正面全裸？）嘩，梗係唔會啦，我作為一個爸爸，就算遮遮掩掩嗰啲我都接受唔到，我要對得住爸爸呢個身份。如果正面全裸我就去咗日本藝能界啦，但我唔想開拓呢條路線。」最後山聰亦再次感謝一班劇迷的支持，希望大家繼續追看！

山聰堅拒正面全裸演出！（IG@joelshanchung）