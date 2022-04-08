反起跑線聯盟︱細數全劇15集精彩情節　梁詠琪：畀咗歡樂好多家庭

梁詠琪（Gigi）、潘燦良、周家怡和強尼主演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》今晚（8/4）播出第15集大結局，故事繼續圍繞「樂悠悠幼稚園」與地產商的加租之戰，講述身為地產商代表的Charles（潘燦良飾）暗中倒戈，為Nora（梁）為首的家長會出謀獻計，眾人更發起眾籌活動，可是資金仍然未夠，而在關鍵時刻竟然有人拎住一張支票找孔校長（袁富華飾），簡直峰迴路轉！

《反起跑線聯盟》今晚（8/4）播出第15集大結局。（劇照）

《反起跑線聯盟》成績不俗，首周直播收視更達平均5.1點，成為VuTV開台六年來第二高的自家製劇集，第二周亦保持住平均5.1點的成績，非常犀利。劇集之所以深受觀眾歡迎，好大程度是因為梁詠琪首次擔正拍劇，同時亦因為「七小福」成員瑤瑤（張曦晨飾）、Billy（徐立德飾）和Martin（植海維飾）等夠晒可愛，以及題材貼近生活，令不少媽媽級、爸爸級的觀眾感到共鳴。

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《反起跑線聯盟》話咁快播完15集，主演的梁詠琪接受《香港01》訪問時坦言不捨得：「真係眨下眼就播完，其實成個拍攝過程好愉快，每位台前幕後都好盡心盡力做好呢一個劇集，出嚟反應都比預期好，都戥導演開心，因為拍一套好有正能量，能夠畀大人同小朋友Enjoy嘅電視劇，帶歡樂畀每一個家庭，係佢嘅初心。」而最掛住的一定是「七小福」：「因為下一次見佢哋，我估應該會唔同晒！而我最唔捨得一定係瑤瑤（張曦晨），因為我好多場戲係喺屋企度拍攝，有時大家會有啲蝦碌嘢，好好笑，我哋有時又會互相幫忙。」她又指自己好希望可以再度這班台前幕後合作。

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梁詠琪直指最捨不得飾演瑤瑤的張曦晨。（劇照）

至於《反起跑線聯盟》導演兼監製劉偉恒回覆《香港01》好想劇集可以「有下文」，又稱外界反應比自己想像更好：「最難得係聽到好多朋友都一家大細一齊睇呢套香港嘅劇集，而大家又好有感受、共鳴，又會睇到笑，我係覺得好感動。最初我係冇諗過小朋友係會一齊睇，因為係時間上嘅安排，但咁啱佢又喺一個三月份嘅『暑假』播出，呢個係完全估計唔到，亦好開心收視、反應、口碑都咁好。」

另外，他又指自己感受到觀眾對劇集，以及台前幕後都非常有愛：「第一次拍劇，我自己都睇到好多不足，好多沙石，但係大家都好包容，冇乜去挑剔製作上嘅粗疏，或者謬誤，大家都係睇背後嗰份愛，由於呢個劇組係好開心，由一開始拍到而家拍完咁耐，但係群組日日都係聯繫緊，日日都講緊大家當日拍嘢係幾開心，呢份愛係好值得讓大家受感到，尤其是呢段抗疫嘅日子。」