肥美人︱1至8號佳麗真身震撼亮相　大熱洋腸直入16強好靚女？

ViuTV於去年12月宣布舉行選美真人騷《肥美人》，並公開招募BMI（Body Mass Index）達到25以上﹅有才華及有實力的女士參加。ViuTV早前已經公布29位參加者的詳細資料及於Facebook專頁舉行「Extra Like Girl」選舉，讓網民投選喜愛女孩一票，而獲得最多心心的12號邢洋陽（洋腸）已經直接晉身16強。而萬眾期待《肥美人》將於下星期一（11日）晚上9時30分隆重首播，節目由駱振偉、練美娟、陳葦璇擔任主持，打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式讓參賽者挑戰自我﹅發揮才華，呈現什麼是「自信就是美」的概念。

肥美人｜大熱門洋腸IG性感靚相騷Fit爆身材 網民：完美照騙？

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點擊下圖觀看1號至8號參加者，以及12號洋腸真身：

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將於下星期一（11日）晚播出的第一集，29位參加者陸續登場，同觀眾見面。初賽評判陣容鼎盛，主評審有何超儀、阮小儀、「蝦頭」楊詩敏；以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單！參加者們技驚四座，為評審們帶來不少驚喜。其中，體重達268磅，BMI足有38.4的1號參賽者丁珮筠（丁丁）跳起舞上來，動作輕盈、靈活自如，贏得評審一致掌聲，蝦頭評語：「你搵到人生嘅一團火，就係喺跳舞入邊，真係唔容易。」

（左起）阮小儀、何超儀、「蝦頭」楊詩敏是《肥美人》初賽主評審。

而8號陳映同（Lezlie）甫出場的一席話亦令人動容，Lezlie任職大碼模特兒，體重達270磅，BMI有43.3，係29位參賽者中最重磅的一位。Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚，《肥美人》呢個節目係畀我表演自己嘅音樂，同埋畀我哋呢班女仔去展示我哋嘅勇氣、智慧、美麗嘅舞台。」被評審問到成為大碼模特兒的心路歷程，Lezlie答到：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、好多排斥、好多謾罵。」何超儀聽後，以外國藝人Rihanna登上France Vogue雜誌封面一事鼓勵Lezlie，認為她不需要聽太多閒言閒語，做好自己本分就足夠。