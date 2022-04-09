何慈茵爆爸爸是「緊張大師」曾因「流血事件」停學武功

「星二代」藝人何慈茵（Charlene）早前先後憑綜藝節目《Fight 盡》、《不可能任務》及劇集《飛虎 3 壯志英雄》漸漸成功入屋。日前偕同父親何麥（Mark）齊齊接受無綫娛樂新聞台節目《Star Talk》專訪，與主持王鎮泉暢談父女相處點滴及二人對中國功夫的熱愛。四歲便開始跟隨父親練武的 Charlene，五歲時一度轉學芭蕾舞等，原因竟與一宗「流血事件」有關。何麥笑著憶述事件謂：「嗰時佢老師打畀我，話阿女踢到個男同學流鼻血，咁我好嬲，功夫唔可以咁用架嘛。」何麥指當日 Charlene 甫入屋便對其大興問罪之師，豈料Charlene 當時的解釋卻令他哭笑不得：「佢話我冇打交，我練緊功夫起緊腳，個男同學唔醒目走埋嚟撞我隻腳。我聽完即刻叫佢返入房，然後自己忍唔住笑。」

待 Charlene 稍為長大後，何麥才再向女兒傳授武功，何麥大讚女兒天資聰穎，很多招式學一、兩次便能上手；Charlene 則指每次練習對打，父親均只拿出一至兩成功力應戰，並主要教她如何反應，及掌握節奏感、距離感與變化等。熱愛中國功夫的何麥，年輕時因看了劉家良師傅的電影膽粗粗在馬來西亞找師傅學「洪拳」，更因捱得而獲得免費教學；之後機緣巧合下，何麥遇上劉家良師傅，對方看過他耍的功夫後即開口邀約合作，就是這樣何麥開始了他的電影人生。亦因如此，Charlene 年僅兩歲便開始出入片場，並笑言當時每當看見爸爸便覺得很害怕：「佢成日化受傷嘅妝，又成日口角流血。」

何麥除了教曉慈茵功夫外，亦一直陪伴慈茵成長。

可能是受到父親啟發，Charlene 坦言現時目標是將中國功夫發揚光大：「好想帶番起八、九十年代嘅功夫熱潮，依家好多打鬥場口都用少咗功夫。」與女兒齊心傳揚中國功夫的何麥，透露手頭上暫有三個電影 project，其中一個 project 更銳意讓女兒擔任女主角。他坦言累積了一定程度經驗後，便會著手為已離世的劉家良師傅圓夢：「佢離開前交咗個劇本畀我，係講陸亞彩（洪拳歷代著名高手之一）嘅，佢話想將佢拍成電影。」

劉家良（中）師傅是何麥的恩師，也是何麥的偶像。

曾被女兒踢爆看了《飛虎 3》不止一次的何麥，明顯十分著緊女兒，他笑言現時最擔心是女兒留疤：「佢之前《不可能》受傷，我就好擔心佢留疤，因為佢始終係藝人，要自己小心多啲，雖然我自己後生嗰陣都係周身疤。」問到何麥不能接受女兒性感還是亡命演出時，Charlene 即搶著回答謂：「梗係接受唔到我性感啦，平時有朋友嚟我屋企，只要喺男性朋友，佢都會追問係邊位，同埋叫人哋同佢傾吓偈先。」

7 何慈茵無論拍劇或是拍攝綜藝節目均瞓身搏盡，亦因而受過不少傷。